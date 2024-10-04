ÄéÀ»Ìé¡¡°æ¾åÂó¿¿¤È¥¢¥Þ°ÊÍè¤ÎºÆÀï¡Öµï¼ò²°¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Ê¤¬¤é¡¢²¶¥³¥¤¥Ä¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¡Ê£±£³Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¸¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤ËÄ©Àï¤¹¤ë£³°Ì¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê£²£¸¡Ë¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡á¤¬£´Æü¡¢Åìµþ¡¦¹¾¸ÅÅÄ¤Î£Ä£Á£Î£Ç£Á£Î¥¸¥à¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Äé¤Ï¹â¹»£²Ç¯»þ¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½à·è¾¡¤ÇÂó¿¿¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µ»æ¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¤Ï¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÀ¡¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤«¤ÏÉÕÂ°¤·¤ÆÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢½ã¿è¤Ëº£¤Î°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÆ±³ØÇ¯¤ÎÄé¡¢Âó¿¿¡¢£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤ÎÅÄÃæ¹±À®¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¡¢£×£Â£ÏÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ËÎ×¤à´äÅÄæÆµÈ¤È¡¢¼Â¤Ë£µ¿Í¤¬À¤³¦Àï¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡Äé¤Ï¼«¿È¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ò¡Ö°ìÈÖ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÎôÅù´¶¤¬³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é¤¢¤ë¡£Æ±À¤Âå¤ß¤ó¤Ê¶¯¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£Âç³Ø»þÂå¤Ï¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç¤ä¤á¤ëÍ½Äê¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âó¿¿¤é¤Î³èÌö¤¬Äé¤Î¿ÊÏ©¤òÊÑ¤¨¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ë»î¹ç¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¥×¥í¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¥×¥í¤ä¤ó¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¼ò°û¤ó¤Ç¡¢µï¼ò²°¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÁª¼ê¸«¤Æ¡¢²¶¥³¥¤¥Ä¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤«¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Âó¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¹¥¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¹â¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£ÎäÀÅ¤À¤·¡¢½Ö´Ö½Ö´Ö¤ÎÁªÂò¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤ë¾ìÌÌ¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤ÓÌ³Ð¤Î¹â¤áÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¡¢ÅÚÉ¶¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ä¾ì¹ç¤Î»î¹çÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´ÂÎ¤Î»þ´Ö¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤ËÂó¿¿Áª¼ê¤ÎÊý¤¬¾å¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Ç¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ã¤Æ½Ö´Ö½Ö´Ö¤ÇÅ¸³«¤¬Æ°¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢ÆÃ¤Ë¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î½Ö´Ö½Ö´Ö¤Ç¤É¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¾å²ó¤Ã¤¿¤é¥³¥í¥Ã¤ÈÅ¸³«¤¬¥º¥ì¤ë¡£¥º¥ì¤¿¤È¤³¤í¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Êø¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ËÍ¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¡¢½Ö´Ö½Ö´Ö¤Ç¾å²ó¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥é¤¹¡£¤½¤³¤ò¾®ÆÍ¤¤¤Æ¾®ÆÍ¤¤¤Æ¾®ÆÍ¤¤¤ÆÊø¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï£±£±£²¥é¥¦¥ó¥É¤ò¾Ã²½¤·¡¢²£»³°ª³¤¡¢µÈÎÉÂçÌï¡¢ÄÚ°æÃÒÌé¡¢Á°£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡¢¸µ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¾®Ô¢°ÊºÜ¤é¤È¹Ô¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ËÎ×¤à»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¤È¤â£±¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Äé¤Ï¡Ö¥¸¥§¥¤¥½¥ó£¶¡Ê¥é¥¦¥ó¥É¡Ë¡¢¾®Ô¢¤µ¤ó£¶¤Ç£±£²¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó£µ¡¢¾®Ô¢¤µ¤ó£µ¤Ç£±£°¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤À¤±¤Ç£¸¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£¤±¤Ã¤³¤¦½¸Ãæ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÝ¤µ¤â´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ç¤Ê¤ª¤«¤Ä¼«¿®¤â¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡££µÆü¤â¥â¥í¥Ë¡¼¤È£¶¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤â¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤È¥¹¥Ñ¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤ë¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Çº£Æ°¤±¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¿¤è¤êÂç¤¤¤¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨½½Ê¬¤À¡£
¡¡£´ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¤¬¡¢Äï¤ÎÂó¿¿¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç²¾ÁÛ¡¦Äé¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¾°Ìï¤µ¤ó¤¬²¾ÁÛ¡¦Äé¤Ã¤Æµ»ö¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤±¤É¡¢¾°Ìï¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¤â¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ä¤Ð¤¤¤·¡¢¤±¤É¤½¤ó¤Ê¤Ë²¶¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¤è¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¥Ø¥¿¥¯¥½¤À¤¼¤È¡£Âó¿¿¤â¤¤¤¶¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¡©¥ê¥º¥à°ã¤¦¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥Ø¥¿¥¯¥½¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥º¥ì¤òÀ¸¤Þ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤â£¹£µÇ¯ÁÈ¤Ç¡¢Âó¿¿¤ÈÅÄÃæ¹±À®¤Î£²¿Í¤¬¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢Âó¿¿¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¼«¿®¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÄ¹Ç¯¤ÎÎôÅù´¶²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤¹Äé¤À¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀ¤³¦²¦ºÂ¡£¡ÖÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£