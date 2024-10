東海エリア初の大型POPUP STORE！ドリーム「＆MEDICAL」

ドリームは、「暮らしも 身体も ここちよく」をコンセプトにしたブランド「&MEDICAL」のPOPUP STOREを名古屋ラシック6階にオープンしました。

ドリームは、「暮らしも 身体も ここちよく」をコンセプトにしたブランド「&MEDICAL」のPOPUP STOREを名古屋ラシック6階にオープン。

&MEDICALのすべてを見て体感できる大型POPUP STOREが東海エリアに初出店。

5カ月間の長期にわたり、ブランドの世界観と全商品を網羅した体験型のショップを展開します。

健康的な生活空間やアイテムを提案する「ライフスタイルショップ」の隣には、&MEDICAL初となる「コワーキングスペース」を併設。

新作や先行予約中の製品もいち早く体験できる場として、身体にここちよい暮らしの提案や情報発信を行なっていきます。

Coworking Space

■&MEDICAL初のコワーキングスペース

コワーキングスペースで使用しているのは、新作の姿勢サポートチェアやスタンディングチェア、ワークチェアとして活躍するオーバル型バランスボールなど。

一定時間のデスクワーク、テレワークをしながら、実際の座り心地を体感出来ます。

電源・WiFi完備の時間料金制。

会員登録不要・予約不要の「ドロップイン」で誰でもお気軽に利用できます。

セレクトした書籍も販売

同店では、&MEDICALがセレクトした身体や健康、デザインに関する書籍も販売しています。

知的好奇心をくすぐり、新たな発見と出会える機会を創出しています。

名古屋ラシック店

&MEDICAL 名古屋ラシック店

開催期間:2024年9月26日(木)〜2025年2月28日(金)

営業時間:11:00〜21:00

場所 :名古屋市中区栄3-6-1 名古屋ラシック6F

電話番号:080-3593-5692

コワーキングスペース

利用料 :1時間660円(税込)/1日2,200円(税込)

設備環境:電源・フリーWiFi完備、ドリンク無料サービス

※電源はカウンター席のみ

