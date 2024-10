大分県内の観光の宿泊拠点として！HOTEL R9 The Yard 宇佐

デベロップは、大分県宇佐市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 宇佐」を2024年10月29日(火)に開業します。

HOTEL R9 The Yard 宇佐

【HOTEL R9 The Yard 宇佐 施設情報】

施設名 : HOTEL R9 The Yard 宇佐 (ホテル アールナイン ザ ヤード ウサ)

施設場所 : 大分県宇佐市大字下拝田698-1

オープン日 : 2024年10月29日(火)

予約受付開始日: 2024年10月22日(火)15:00

アクセス : 【お車】東九州自動車道「宇佐IC」より車で約3分、「院内IC」より車で約6分

【電車】JR日豊本線「豊前善光寺駅」よりタクシーで約12分、「柳ヶ浦駅」よりタクシーで約13分

駐車場 : 普通車/軽自動車41台(無料)

敷地面積 : 2,927m2(885坪)

客室数 : 40室

客室構成 : ダブルルーム35室/ツインルーム5室

<ダブルルーム>定員:2名 広さ:13m21名 6,200円/泊〜 2名 8,700円/泊〜

<ツインルーム>定員:2名 広さ:13m21名 6,200円/泊〜 2名 9,700円/泊〜

ホームページ : https://hotel-r9.jp/hotels/usa/

当ホテルの開業により「ホテル アールナイン ザ ヤード」シリーズは91店舗、「R9 HOTELS GROUP」としては102店舗となります。

また、開業に先立ち、2024年10月21日(月)に「HOTEL R9 The Yard 宇佐」にて宇佐市、報道関係者向けのオープン前施設見学会を開催します。

客室(ユニットバス)

【オープン前施設見学会について】

日時 :2024年10月21日(月)11時00分〜11時30分

場所 :HOTEL R9 The Yard 宇佐(宇佐市大字下拝田698-1)

施設見学対象者:報道関係者

出席者 :是永修治 宇佐市長、株式会社デベロップ 上席執行役員 山岸 栄作、他

申込方法 :事前申込制(「施設見学会申込書」参照)

【ホテル概要】

中津市に続き、大分県で2店舗目の出店となる「HOTEL R9 The Yard 宇佐」は、東九州自動車道「宇佐IC」より車で約3分、「まほろば菟狭物産館」付近の県道625号沿いに所在します。

ホテル周辺には工場が点在し、車で3分ほどの距離には下拝田工業団地があるため、出張などビジネスの宿泊拠点に最適です。

また、「宇佐神宮」や「アフリカンサファリ」、温泉施設といった宇佐市で人気の観光スポットへのアクセスも良好です。

豊後高田市や別府市など隣市からもお車にて30分ほどです。

大分県内の観光の宿泊拠点としても活用できます。

当ホテルシリーズは「レスキューホテル」として有事の際には避難所等の役割を担います。

宇佐市とは2024年2月19日(月)に災害協定を締結しており、引き続き同市と当ホテル間で連携を図り、地域活性化に努めていきます。

●シリーズ初!サテライトオフィス併設ホテル!●

当ホテルは、HOTEL R9 The Yard シリーズとして初のサテライトオフィスを併設したホテルになります。

フロント棟の横に配置した全2室のサテライトオフィスは、宿泊者のみならず、地域の法人様のミーティングや研修など、様々なビジネスシーンで利用できます。

