日本初公開含む中国映画の最新作・話題作13作品上映！東京・中国映画週間

日中映画祭実行委員会が主催する東京・中国映画週間を、2024年10月22日(火)から10月29日(火)までの8日間、TOHOシネマズ 日本橋・有楽町朝日ホールにて開催します。

東京・中国映画週間

日中映画祭実行委員会が主催する東京・中国映画週間を、2024年10月22日(火)から10月29日(火)までの8日間、TOHOシネマズ 日本橋・有楽町朝日ホールにて開催。

また最終日の10月29日(火)には有楽町朝日ホールにて審査員による投票などによって選ばれた中国映画作品を表彰する第9回ゴールドクレイン賞の発表式・授賞式をクロージングイベントとして開催します。

クロージング作品には中国トップ若手俳優ポン・ユーチャン(彭碰暢)の名演技に涙なしでは見られない感動作『雲の上の売店(原題:雲辺有個小売部)』を上映します。

また、中国の源氏物語といわれる名作古典のリメイク作『新紅楼夢〜天運良縁〜(原題:紅楼夢之金玉良縁)』や2025年1月に日本公開が決定しているホアン・ジンユー(黄景瑜)とワン・イーボー(王一博)のダブル主演で贈るアクション・ムービー『FPU 〜若き勇者たち〜(原題:維和防暴隊)』等、計13作品をTOHOシネマズ 日本橋にて上映されます。

授賞式にはシュー・ジェン(徐崢)、リウ・ハオラン(劉昊然)、フー・メイ(胡玫)等中国映画界を代表する豪華来日ゲストに加え、各賞のプレゼンターとして、日本映画界からも素晴らしい豪華ゲストが登壇します(各種チケットは10月8日販売開始)。

※10月29日(火)の式典の様子はニコニコ日中ホットラインチャンネルでライブ配信予定

URL: https://live.nicovideo.jp/watch/lv345956820

1. 上映作品

(1) 『雲の上の売店(原題:雲辺有個小売部)』

(2) 『スケッチ〜彼女と描いた光〜(原題:燦爛的她)』

(3) 『新紅楼夢〜天運良縁〜(原題:紅楼夢之金玉良縁)』

(4) 『アップストリーム〜逆転人生〜(原題:逆行人生)』

(5) 『A LEGEND/伝説(原題:伝説)』

(6) 『デクリプト(原題:解密)』

(7) 『FPU 〜若き勇者たち〜(原題:維和防暴隊)』

(8) 『校内探偵〜隠された発明品〜(原題:校園神探)』

(9) 『志願軍〜雄兵出撃〜(原題:志愿軍:雄兵出撃)』

(10) 『黙殺〜沈黙が始まったあの日〜(原題:黙殺)』

(11) 『最高でも、最低でもない俺のグッドライフ(原題:走走停停)』

(12) 『京劇映画 捉放曹』

(13) 『抓娃娃(じゅあわわ) ー後継者養成計画ー(原題:抓娃娃)』

2. 一般上映概要

■上映期間 :2024年10月22日(火)〜10月28日(月)

■上映会場 :TOHOシネマズ 日本橋

■アクセス :東京都中央区日本橋室町2-3-1 コレド室町2 3F

■チケット販売:金額 1,500円(税込) 10月8日より発売開始

■販売サイト :TOHOシネマズ日本橋

( https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/073/TNPI2000J01.do )

3. 閉幕式(クロージング上映)&第9回ゴールドクレイン賞授賞式 概要

■日時 :2024年10月29日(火) 15:00〜

■時間 :15:00〜16:30 (開場14:00〜、映画上映16:35〜)

※式典により映画の上映開始時間が前後する可能性があります。

■会場 :有楽町朝日ホール

■アクセス :〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン11F

■チケット販売:金額 2,500円(税込) 10月8日より発売開始

■販売サイト :チケットぴあ

( https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2454142)

■ゲスト :中国映画週間ゲスト・日中映画祭関係者ほか

4. 来日ゲスト(別途画像参照)

(1) シュー・ジェン(徐崢)『アップストリーム〜逆転人生〜』監督

(2) スタンリー・トン(唐季礼)『A LEGEND/伝説』監督

(3) フー・メイ(胡玫)『新紅楼夢〜天運良縁〜』監督

(4) ヤン・トンシュー(楊童舒)『新紅楼夢〜天運良縁〜』女優

(5) リウ・ハオラン(劉昊然)『デクリプト』俳優

(6) サム・クワー(柯汶利)『黙殺〜沈黙が始まったあの日〜』監督

(7) チャン・チュンニン(張鈞簶)『黙殺〜沈黙が始まったあの日〜』女優

(8) シェン・ハオ(沈浩)『黙殺〜沈黙が始まったあの日〜』俳優

(9) テン・ジュンジエ(滕俊傑)『京劇映画 捉放曹』監督

(10) ワン・ペイユィ(王珮瑜)『京劇映画 捉放曹』俳優

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本初公開含む中国映画の最新作・話題作13作品上映!東京・中国映画週間 appeared first on Dtimes.