業界内でも高い水準維持！「ダイキチカバーオール」 加盟数1,351組突破

ダイキチのフランチャイズ加盟数が1,351組を突破。

フランチャイズ加盟数推移

2002年の設立以来、フランチャイズ加盟数を安定的に増やし続け、総加盟数は1,351組となりました。現在の実稼働は1,088組で事業継続率は80.5%と、業界内でも高い水準を維持しています。

■事業好調の要因

1)事業の安定性

当社のクライアントの大半はビル管理会社で、清掃先はマンションやアパート、オフィス、学校、各種施設など。

ハウスクリーニングのような単発の案件とは異なり、日常清掃・定期清掃を含めて、平日の清掃先顧客は曜日ごとなどで基本的なルートを固定します。

フランチャイズオーナーは、毎日、毎月の単位で担当する顧客が変わることなく、安定的に毎月の業務が確保されます。

2)オーナーによる営業活動不要

営業活動は当社の本部が行うことで、フランチャイズオーナーによる営業活動は基本的には不要。

オーナーは日々の清掃業務と顧客とのリレーションに注力することで、毎月の売上が保証されます。(※)

レギュラー契約だけでも月間売上の平均は80万円で、事業継続率と同様に高い水準となっています。

※オーナーによってはご自身で積極的に新規顧客を開拓される方や、追加の清掃提案をされる方もいます。

3)ミドル世代も挑戦しやすく、長く続けられる

フランチャイズ加盟時のオーナーの平均年齢は45.5歳。

現在稼働されている方の平均年齢は52.9歳です。若い方だけでなくミドル世代の加盟が多く、また、加盟後も長く続けられることが当事業の特徴です。

日本の企業生存率が3年で88.1%、5年で81.7%に対し、当社のダイキチカバーオール事業の継続率は3年以上が93.6%、5年以上が91.42%と9割を超えています。

また、日本企業の10年以上の生存率が約1割ほどであることに対し、ダイキチカバーオール事業の継続率は10年以上で87.44%と、非常に高い値を出していることが特長です。

40〜50代を迎えたミドル世代は、キャリアを積んだ上で転職・独立などあらゆる可能性を模索し「自身で事業を興したい」「働き方を変えたい」「収入を増やしたい」など、さまざまな理由を持ってオーナーを志望されます。

「独立したいけれど、技術やノウハウが不足している」という方でも安心できる基本研修は、国家検定資格であるビルクリーニング技能士の試験内容をベースにしています。経営者としての心構えから清掃の知識、実際の作業内容まで学ぶことができ、しっかりと土台を作った上で業務に臨むことができます。

