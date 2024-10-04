外国馬の予備登録発表　今年のマイルＧ１で２勝のチャリンなど６頭

ＪＲＡは４日、エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１０日、京都）とマイルチャンピオンシップ（１１月１７日、京都）の海外からの予備登録馬を発表した。登録があった馬と、主な実績は以下の通り。

エリザベス女王杯（４頭）

・ナシュワ（牝５歳、イギリス、Ｊ＆Ｔ．ゴスデン厩舎、１６戦５勝）＝２２年仏オークス（Ｇ１）１着、ナッソーＳ（Ｇ１）１着、２３年ファルマスＳ（Ｇ１）１着。

・サウンドアンジェラ（牝５歳、イギリス、・Ｒ．ヴェリアン厩舎、１５戦４勝）＝特になし

・フルカウントフェリシア（牝５歳、カナダ、Ｋ．アタード厩舎、１８戦７勝）＝２３年スワニーリバーＳ（Ｇ３）１着、２４年カナディアンＳ（Ｇ２）１着、Ｅ．Ｐ．テイラーＳ（Ｇ１）１着。

・モイラ（牝５歳、カナダ、Ｋ．アタード厩舎、１６戦６勝）＝２４年ヘヴァリーＤ．ステークス（Ｇ２）１着、ダイアナＳ（Ｇ１）２着、Ｅ．Ｐ．テイラーＳ（Ｇ１）２着。

マイルチャンピオンシップ（２頭）

・チャリン（牡４歳、イギリス、Ｒ．ヴェリアン厩舎、１７戦６勝）＝２４年クイーンアンＳ（Ｇ１）１着、ジャックルマロワ賞（Ｇ１）１着、ムーランドロンシャン賞（Ｇ１）２着。

・サウスポートタイクーン（牡４歳、オーストラリア、Ｃ．マー厩舎、１０戦４勝）＝２４年マニカトＳ（Ｇ１）１着、オーストラリアンギニー（Ｇ１）１着、オータムＳ（Ｇ２）２着。