¡Ö¤ªÁ°¡¢·ö²ÞÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×´Ú¹ñ¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¡ÈÊüÌ¡Â©»Ò¡É¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢ADHD¸¡ºº»æ¤Ë·ãÅÜ¤Î¥ï¥±
´Ú¹ñ¤Î¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤òÉã¿Æ¤Ë»ý¤Ä¤â¡¢²áµî¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤òÈÈ¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥Î¥¨¥ë¡ÊNO:EL¡Ë¤Î¶á¶·¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¿Í¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢Èþ¿ÍºÊ¤È¡ÈÇ®¤ÊúÍÊ¡É
¥Î¥¨¥ë¤Ï10·î3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖADHD¸¡ºº»æ¡£¤ªÁ°¡¢ºÇ½é¤«¤é·ö²Þ¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¿Éíå¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ADHD¤Ï¡ÖÃí°Õ·çÇ¡Â¿Æ°¾É¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¼ç¤ËÍÄ¾¯´ü¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë¤¬¡¢À®¿Í¤Ç¤âADHD¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡ºº¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Î¥¨¥ë¤¬µÆþ¤·¤¿¹àÌÜ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Èà¤Ï¼«¿È¤ò¡Ö2024Ç¯5·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡×¤Î¡ÖÃËÀ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÈµºÜ¤·¡¢·ëº§²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌ¤º§¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖºÆº§¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£³ØÎò¤Ï¡ÖÃæÂ´¡×¡¢¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑÅª¾õ¶·¤ò¡Ö¾å¡×¤ÈÉ½¼¨¤·¤¿¡£
¥Î¥¨¥ë¤Ïµî¤ë2022Ç¯12·î¡¢SNS¤ÇÎø¿Í¤È¸«¤é¤ì¤ë½÷À¤ÎÂ¸ºß¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç·ëº§¤äÎ¥º§¡¢ºÆº§¤Ê¤É¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢2000Ç¯5·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Î¥¨¥ë¤¬¼«¿È¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤ò¡Ö2024Ç¯5·î30Æü¡×¤ÈÉ½µ¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ºÆº§¤Î²ÄÈÝ¤Ë¤Ïµ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¥Á¥ã¥ó¡¦¥¸¥§¥¦¥©¥ó¤ÎÂ©»Ò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Î¥¨¥ë¤Ï¡¢µî¤ë2017Ç¯2·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Mnet¤Î¥é¥Ã¥×¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ø¹âÅù¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿Åö»þ¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º°û¼ò¡¢µÊ±ì¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÀÇäÇã¤ò»î¤ß¤¿µ¿ÏÇ¤âÉâ¾å¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯9·î¤Ë¤ÏÅ¥¿ì¾õÂÖ¤Ç°û¼ò±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤È¾×ÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹¤È¡¢±¿Å¾¼Ô¤ò¤¹¤êÂØ¤¨¤¿µ¿ÏÇ¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ÇÄ¨Ìò1Ç¯6¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Î¥¨¥ë¤Ï¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½´ü´Ö¤ËºÆ¤Ó»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
2021Ç¯9·î¡¢¥½¥¦¥ë¿ðÁð¡Ê¥½¥Á¥ç¡Ë¶è¤ÎÆ»Ï©¤ÇÌµÌÈµö¾õÂÖ¤Ç¥Ù¥ó¥Ä¤ò±¿Å¾¤·¤¿¥Î¥¨¥ë¤Ï¡¢ÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°û¼òÂ¬Äê¤ä¿È¸µ³ÎÇ§¤Ê¤É¤òÍ×µá¤·¤¿·Ù»¡´±¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢¥Î¥¨¥ë¤ÏÌµÌÈµö¤Ç°û¼ò±¿Å¾¤ò¤·¤¿ÍÆµ¿¤ÇÄ¨Ìò1Ç¯¤òÀë¹ð¤µ¤ì¡¢2022Ç¯10·îËþ´ü½Ð½ê¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢¥Î¥¨¥ë¤ÏADHD¸¡ºº»æ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö±¿Å¾»þ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¤ò¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢¼«Ê¬¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥Î¥¨¥ë¤Ï°ÊÁ°¤â¡¢¼«¿È¤¬ÈäÏª¤·¤¿²»³Ú¤è¤ê»ö·ï¡¦»ö¸Î¤ÎÏÃÂê¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¡¢¼«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿ADHD¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ÇÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£