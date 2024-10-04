茨城・栃木・群馬で高速道路が定額乗り放題に！ 宿泊セットの「ドラ割」周遊プランが発売【道路のニュース】
茨城・栃木・群馬で「ドラ割」周遊プランが発売
今回発売開始した3つの周遊セットプラン。
NEXCO東日本は、対象エリア内の宿泊施設と高速道路の定額乗り放題をセットにしたETC車限定の定額料金プラン「ドラ割」に新たに3プランを追加した。
今回追加されたのは「いばらき常陸国周遊セットプラン」「栃木県周遊セットプラン」「群馬県周遊セットプラン」で、首都圏から茨城県・栃木県・群馬県の高速道路が対象となる。利用期間は2024年10月1日から2025年3月31日までの連続する2日間。
【ドラ割 周遊プラン概要】
利用期間：2024年10月1日（火）～2025年3月31日（月）までの連続する2日間
※2024年12月26日（木）～2025年1月5日（日）を除く
対象区間：
・いばらき常陸国周遊セットプラン
圏央道 五霞IC～下総IC、常磐道 三郷JCT～北茨城IC、北関東道 桜川筑西IC～水戸南IC、東関東道 鉾田IC～茨城町JCT、東水戸道路 水戸南IC～ひたちなかIC
・栃木県周遊セットプラン
圏央道 坂戸IC～境古河IC、東北道 川口JCT～那須高原スマートIC、北関東道 足利IC～真岡IC
・群馬県周遊セットプラン
圏央道 あきる野IC～白岡菖蒲IC、関越道 練馬IC～水上IC、上信越道 碓氷軽井沢IC～藤岡JCT、北関東道 高崎JCT～太田桐生IC
周遊セットプランの対象区間。
料金もお得で利用方法によってはポイント付与も！
群馬県の観光スポット「草津温泉の湯畑」(c)mapo - stock.adobe.com
ドラ割の周遊セットプランを利用するには、基本的にWebサイト「ドラぷらの旅」からプランと宿泊施設を事前予約する。ただし「いばらき常陸国」のみ対象宿泊施設から個別予約が可能。対象宿泊施設を個別予約した後、「ドラぷら」からセットプランを申し込み、そのうえで宿泊施設にて「セットプランクーポン」画面を提示することで利用できる。
料金は普通車で「いばらき常陸国周遊セットプラン」が5000円、「栃木県周遊セットプラン」が5300円、「群馬県周遊セットプラン」が5100円（宿泊施設は別料金）。平日のみの期間で利用する場合は販売価格の15％分のETCマイレージポイントが追加付与される。さらにドラ割をクレジットカード「E-NEXCO pass」で利用する場合は、通常ポイントに加えてE-NEXCOポイント50ポイントも付与される。
INFORMATION
NEXCO東日本 「ドラぷらの旅」
https://e-nexcotours.jp/