¥Ð¥ì¡¼ÀÐÀîÍ´´õ¡¢¥ì¥¢¤¹¤®¤ëàËå¤È¤Î¥á¥¬¥Í2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¾¯¤·¤®¤³¤Á¤Ê¤¤½ê¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤¹¤®¤Æ¡¦¡¦¡¦¡×
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ëå¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¿Í¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥á¥¬¥Í¥Ö¥é¥ó¥É¡ØZoff¡Ù¤Î¿·¹¹ð¤ËËå¤È½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ëå¤Ç¤¢¤ë¿¿Í¤¤È¡ÖZoff¡×¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£2¿Í¤¬¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¾¯¤·¤®¤³¤Á¤Ê¤¤½ê¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥«¥é¡¼¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¾Ð´é¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö´ã¶À»Ñ¤Þ¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖËå¤Á¤ã¤ó¤â½Ð¤Æ¤ë¤ó¤ä¡ª¤½¤Ã¤¯¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ê2¿Í¤¬¤Þ¤¿ÎÉ¤¡×¡ÖÄÁ¤·¤¤·»Ëå¶¦±é¡¢µ®½Å¤Ç¤¹¢ö¡×¡Ö¤Þ¤æ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¶¦±é¤¬¿·Á¯¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£