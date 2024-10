Xdinary Heroes ジョンス、5thミニアルバム「LIVE and FALL」個人コンセプトフォト＆映像を公開

Xdinary Heroesのジョンスが、多彩な魅力を詰め込んだニューアルバムの個人コンセプトフォトを公開した。JYPエンターテインメントは昨日(3日)、公式SNSを通じてリーダーでありドラマーのゴニルのコンセプトフォトを初めて公開した。本日(4日)正午には、キーボーディストのジョンスのコンセプトフォトと「It's REAL ME」と題した映像を公開した。コンセプトフォトの中で彼は、強烈なカリスマ性とさわやかなエネルギーで正反対な姿を披露した。壁に寄りかかって冷たい眼差しで正面を見つめたり、カメラを持ってフォトジェニックなポーズを取った。初々しい青春の雰囲気を演出すると共に、黒い星型のステッカーでアクセントを加え、スタイリッシュな姿も見せた。

「It's REAL ME」と題した映像の中では「僕の人生で最後に1時間が与えられたとしたら?」という質問に、率直な感情を表した。彼は「家族や友達、知人たちに感謝し、愛していると言いたい」とし、「僕は自分をあまり褒めてこなかったけれど、その瞬間だけは誇らしく、苦労したと称賛してあげたい」と打ち明けた。ニューアルバム「LIVE and FALL」にはタイトル曲「Night before the end」をはじめ、新曲「FEELING NICE」「XYMPHONY」「XH_WORLD_75」などの新曲と、「2024 Xperiment Project」の一環であるデジタルシングルシリーズ「Open ♭eta」を通じて公開された「Save me」「少年漫画」「iNSTEAD!(Feat.YB ユン・ドヒョン)」「LOVE and FEAR」まで、全8曲が収録される。Xdinary Heroesの5thミニアルバム「LIVE and FALL」は14日午後6時に正式発売される。11月15日〜17日には会場の規模を2倍に拡大し、ソウル松坡(ソンパ)区オリンピック公園オリンピックホールにて“韓国での公演6連続完売”を達成した単独コンサート3回を開き、さらに多くの観客を魅了する。