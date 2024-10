KDDIは4日、Mnetで毎週木曜18時より日韓同時生放送されているK-POPチャートショー『M COUNTDOWN』の韓国での番組観覧(10月17日・24日)に、Pontaパス会員を対象に抽選で各回5組10名を招待する。(C)CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved韓国で2004年に放送が開始され、現在は世界13カ国以上で視聴されている世界最大級のK-POPチャートショー『M COUNTDOWN』。毎週、トップアーティストから新人アーティストまで韓国で話題のアーティストたちが新曲を引っ提げて迫力のステージを披露する、K-POPファン必見の番組だ。同キャンペーンの募集期間は、17日分が8日、24日分が15日まで。Pontaパス会員であれば、1日1回応募することができる。