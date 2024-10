話題の新店9軒をまとめて紹介！ 大阪のラーメン店から、名店出身の店主によるバーガーパブまで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. La mansarda(東京・中野坂上)

2024年6月、中野坂上駅から徒歩3分ほどの場所に、季節の野菜と豚肉を中心とした店主おまかせのコースを提供する「La mansarda(ラ マンサルダ)」がオープンしました。

La mansarda 写真:お店から

2. のだ麺 〜縁〜(大阪・野田)

<店舗情報>◆La mansarda住所 : 東京都中野区中央1-37-1 RM.FLAT 2FTEL : 03-6908-5077

2024年7月、阪神電車・野田駅から徒歩約3分のところに、ラーメン店「のだ麺 〜縁〜」が移転オープンしました。

のだ麺 〜縁〜 出典:mr.ラロさんさん

3. ka ha na -菓葉絆-(東京・三鷹)

<店舗情報>◆のだ麺 〜縁〜住所 : 大阪府大阪市福島区吉野1-19-10TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年8月、JR三鷹駅南口から中央通り沿いを直進した、徒歩約10分のところにテイクアウト専門の洋菓子店「ka ha na -菓葉絆-」がオープンしました。

ka ha na 出典:たい焼き職人さん

4. もんじゃ 加とう(東京・浅草)

<店舗情報>◆ka ha na住所 : 東京都三鷹市下連雀4-15-26TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年7月、浅草駅から徒歩5分ほどの場所に「もんじゃ 加とう」がオープン。有名もんじゃ屋「月島もんじゃ もへじ」と「煎餅もんじゃ さとう」の店主2人がタッグを組んだ、もんじゃ好き注目の新店です。

もんじゃ 加とう 写真:お店から

5. THE GRABBER hamburger pub(東京・淡路町)

<店舗情報>◆もんじゃ 加とう住所 : 東京都台東区浅草1-17-10TEL : 050-5594-3146

2024年8月、神田駅、小川町駅、新御茶ノ水駅、淡路町駅からそれぞれ徒歩2分というアクセスの良い場所に、名店出身の店主による英国式バーガーパブ「THE GRABBER hamburger pub」がオープンしました。

THE GRABBER hamburger pub 写真:お店から

6. Brick bake bakers by Pâtisserie ease(東京・丸の内)

<店舗情報>◆THE GRABBER hamburger pub住所 : 東京都千代田区神田須田町1-12-6TEL : 050-5594-3150

2024年9月、JR東京駅エキナカ地下1階「グランスタ東京」銀の鈴エリア内に、焼きたてのフィナンシェが並ぶベイクショップ「Brick bake bakers by Pâtisserie ease」がオープンしました。

Brick bake bakers by Pâtisserie ease 出典:manamin_1234さん

7. snaq.me stand 押上(東京・とうきょうスカイツリー駅)

<店舗情報>◆Brick bake bakers by Pâtisserie ease住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1JR東日本東京駅構内 B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年8月、とうきょうスカイツリー駅から徒歩3分ほどの場所に、できたておやつのカフェスタンド「snaq.me stand 押上」がオープンしました。

snaq.me stand 押上 出典:きだっちさん

8. ONE LOVE Jamaican Kitchen(東京・下北沢)

<店舗情報>◆snaq.me stand 押上住所 : 東京都墨田区向島1-24-15 grande forét 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年7月、下北沢駅から徒歩7分ほどの場所に、ジャマイカ料理を気軽に楽しめるジャークチキン専門店「ONE LOVE Jamaican Kitchen」がオープンしました。

ONE LOVE Jamaican Kitchen 出典:WIZさん

9. Restaurant INA(奈良・室生口大野)

<店舗情報>◆ONE LOVE Jamaican Kitchen住所 : 東京都世田谷区北沢2-39-13 2FTEL : 03-6407-0830

2024年9月、室生口大野駅から徒歩1分ほどの場所に、奈良県の厳選食材と世界各国の食文化を融合させる「Restaurant INA」がオープンしました。里山の古民家を改装した特別な空間で、1日1組限定という贅沢なおもてなしを体験できます。

Restaurant INA 写真:お店から

<店舗情報>◆Restaurant INA住所 : 奈良県宇陀市室生大野1876TEL : 050-5594-2589

文:食べログマガジン編集部

