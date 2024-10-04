山田将司と村松拓のユニット・とまとくらぶ、渋谷、浅草、上野の観光スポットを満喫する「羅針盤」MVを公開
山田将司（THE BACK HORN）×村松拓（Nothing’s Carved In Stone）によるユニット・とまとくらぶが、10月18日（金）に配信、10月20日（日）に会場限定盤がリリースされる初のオリジナルアルバム『緑盤』より、「羅針盤」が先行配信された。
さらに、「羅針盤」のミュージックビデオも公開。本作は、渋谷、浅草、上野の観光スポットを満喫している二人を撮影。都会の移動手段として近年多く見る「電動キックボード」や浅草観光の定番「人力車」などを体験し、親交の深い二人だからこそ撮影できた、限りなくオフに近い素の二人が見どころとなっている。
リリース情報
2024年10月18日（金）配信開始
＜CD＞2024年10月20日（日）よりライブ会場限定販売
KNJK-001 / ￥3,200＋税
01.羅針盤
02.春夏秋冬
03.Sunny Side Song
04.風と流浪
05.とまとめいと
06.交差点
07.故郷
08.逃走曲
09.Whaleland
10.タイムカプセル
先行配信曲「羅針盤」
10月4日（金）配信開始
ライブ・イベント情報
■公演日：2024年10月20日(日)
■会場：東京・COTTON CLUB
■時間：1st:OPEN 15:30 / START 16:30
2nd:OPEN 18:30 / START 19:30
■料金：全席指定 \7,000-
おひとり様1オーダー制
■FC先行
カタチナキ / 村松∞宿 先行
2024年5月11日(土)12:00〜5月19日(日)23:59
▼カタチナキ
https://yamadamasashi.net
▼村松∞宿
https://fanicon.net/fancommunities/4796
■チケット一般発売日
COTTON CLUB Web先行受付：6月1日(土)12:00~
COTTON CLUB 電話受付：6月3日(月)12:00~
■お問い合わせ
COTTON CLUB:03-3215-1555
ライブ・イベント情報
11月20日（水）千葉LOOK
11月28日（木）江ノ島OPPA-LA
12月02日（月）京都磔磔
12月03日（火）岡山YEBISU YA PRO
12月05日（木）福岡border
12月11日（水）水戸LIGHT HOUSE
全公演open18:30 / start19:00
チケット：￥5,500（D代別・整理番号付）※座席あり（後方立見）
オフィシャルファンクラブ先行予約
受付期間：9月26日（木）12:00〜10月6日（日）23:59
山田将司 カタチナキ：https://yamadamasashi.net
村松拓 村松∞宿：https://fanicon.net/fancommunities/4796
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