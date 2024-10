世良公則が、最新ライブからベストセレクションのライブ音源をまとめたデジタルライブアルバム『迸る』を10月21日に配信リリースする。現在ツアー中の<世良公則アコースティックソロライブ〜迸る(hotobashiru)〜生きるチカラが此処にある>より、選りすぐりのライブテイクを12曲にまとめ、ライブ録音ならではの世良の圧倒的なヴォーカルとパワフルなギターサウンドが余すところなく収録されている。

リリース情報







『迸る』10月21日配信リリース1.BORN TO BE ROCKIN'2.ケモノ夜を越えて3.蒼い影4.I'm calling your name5.JACARANDA6.宿無し7.あんたのバラード8.銃爪9.陽ハ昇ル10.アイノウタ11.同胞たちの賛歌12.燃えろいい女