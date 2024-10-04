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Disc-1¡§¡ØBOOM BOOM SATELLITES JAPAN TOUR 2006 at STUDIO COAST¡Ù
Disc-2¡§¡ØBOOM BOOM SATELLITES JAPAN TOUR 2008¡Ù¡ÊSTUDIO COAST¡Ë
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