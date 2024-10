蒼井翔太が、12月4日に発売するミニアルバムと写真集のタイトルを解禁。あわせて12月28日に神奈川・パシフィコ横浜にて昼夜2公演開催するワンマンライブのタイトルも発表した。同日発売となるミニアルバムと写真集のタイトルはいずれも『Collage』(ヨミ:コラージュ)。“複数の異なる素材を合わせて1つのものを作る”という意味を持つタイトルにちなみ、ミニアルバムには全く異なるジャンルに振り切った新録曲5曲が収録される。写真集では視覚的に『Collage』を楽しめそうなので、併せて手に取りたい2作だ。

<蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. Collage>



【日程】2024年12月28日(土)蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. Collage -UNDER world- ※NEW[昼公演] 開場13:30/開演14:30蒼井翔太 LIVE 2024 WONDER lab. Collage -DREAM land- ※NEW[夜公演] 開場18:00/開演19:00【会場】神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール【チケット情報】チケット代金9,900円(全席指定・税込)オフィシャルサイト先行受付期間:〜10月7日(月)23:59申込URL:https://w.pia.jp/t/aoishouta-live2024/詳細:https://www.shouta-aoi.jp/news/?id=1326