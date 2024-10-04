BMSG POSSE、韓国のラッパー・CHANGMOを迎え｢ZOOM」リリース
BMSG POSSEが12月にリリース予定のオムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』から、第1弾コラボレーションアーティスト・CHANGMO (読み：チャンモ)と共に制作した楽曲｢ZOOM (Prod. ZEN (INIMI), Sunny (INIMI))｣が10月30日にデジタルリリースされることが決定した。
2019年にリリースした名曲｢METEOR｣のヒットをきっかけに『MAMA2020』の「ベストヒップホップ＆アーバンミュージック」にノミネートし韓国をはじめ、あらゆる国々で指示を集め絶大な人気を誇る韓国のラッパー兼プロデューサー・CHANGMO。
▲CHANGMO
BMSG POSSEのメンバーであるSKY-HI、Novel Coreと、東京を拠点に活動する音楽クリエイター集団・INIMI(イニミ)に所属するプロデューサー/ビートメイカー・ZEN、Sunnyと共に制作した楽曲｢ZOOM｣で、日韓のスペシャルコラボレーションが実現した。
アーティスト、ラッパーとして様々な目線に晒されながら生きる彼ら自身の実情をユーモアなリリックで表現し、ゴシップやSNSでの迷惑行為などに向けて切り込んでいく痛快な言葉遊びと、プロデューサー/ビートメイカー・ZEN、Sunnyによる重低音が鳴り響く大胆なビートに対して、3人が繰り出す変幻自在なフロウが相まった楽曲となっている。
リリース情報
SKY-HI × Novel Core × CHANGMO
「ZOOM」
2024.10.30 Release
Pre-add/Pre-save：https://orcd.co/bmsgposse_zoom
ライブ情報
日程：2024年12月11日(水) OPEN 18:00 / START 19:00
会場：豊洲PIT
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
▼チケット料金
スタンディング：9,500円(税込)
チケット先行受付(抽選)
【B-Town＜Architect/Resident＞会員先行 / “B with U”各アーティストOfficial Fan club会員先行】
受付期間：10/10(木)15:00 〜 10/17(木)23:59
当落発表：10/26(土)12:00 〜
▼B-Town＜Architect/Resident＞
https://bmsg.shop/pages/b-town
▼各アーティストファンクラブ
SKY-HI Official Fan Club「FLYERS」
https://bmsg.shop/pages/flyers-fc-members
Novel Core Official Fan Club「CORE HOUSE」
https://bmsg.shop/pages/novelcore-fc-members
Aile The Shota Official Fan Club「Aile The Shota fanclub」
https://bmsg.shop/pages/ats-fc-members
REIKO Official Fan Club「R&Me」
https://bmsg.shop/pages/reiko-fc-members