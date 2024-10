BMSG POSSEが12月にリリース予定のオムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』から、第1弾コラボレーションアーティスト・CHANGMO (読み:チャンモ)と共に制作した楽曲「ZOOM (Prod. ZEN (INIMI), Sunny (INIMI))」が10月30日にデジタルリリースされることが決定した。2019年にリリースした名曲「METEOR」のヒットをきっかけに『MAMA2020』の「ベストヒップホップ&アーバンミュージック」にノミネートし韓国をはじめ、あらゆる国々で指示を集め絶大な人気を誇る韓国のラッパー兼プロデューサー・CHANGMO。

ライブ情報



<BMSG POSSE presents TYOISM>日程:2024年12月11日(水) OPEN 18:00 / START 19:00会場:豊洲PIT※開場/開演時間は変更となる場合がございます。▼チケット料金スタンディング:9,500円(税込)チケット先行受付(抽選)【B-Town<Architect/Resident>会員先行 / “B with U”各アーティストOfficial Fan club会員先行】受付期間:10/10(木)15:00 〜 10/17(木)23:59当落発表:10/26(土)12:00 〜▼B-Town<Architect/Resident>https://bmsg.shop/pages/b-town▼各アーティストファンクラブSKY-HI Official Fan Club「FLYERS」https://bmsg.shop/pages/flyers-fc-membersNovel Core Official Fan Club「CORE HOUSE」https://bmsg.shop/pages/novelcore-fc-membersAile The Shota Official Fan Club「Aile The Shota fanclub」https://bmsg.shop/pages/ats-fc-membersREIKO Official Fan Club「R&Me」https://bmsg.shop/pages/reiko-fc-members