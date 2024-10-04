岡崎体育、渾身のラブソング「カバ公園」含む全5曲収録デジタルEP『Pedigree』をリリース
岡崎体育が、2作目となる配信EP『Pedigree』（読み：ペディグリー）を10月9日にリリースする。
本作のリード曲となる「カバ公園」は、2021年にリリースされた「Quick Report」の歌詞にその名が出てきており、「失恋ソング」や「おっさん」も手掛けた野村陽一郎と再びタッグを組んだ、渾身のラブソングに仕上がっている。
そのほか、ライブで頻繁に披露されている“盆地テクノ”の真骨頂「Gung Tang Summer Bong Winter」や、2023年のクリスマスにSNSで話題になった、愛はズボーンのメンバー・白井達也（B）、富永遼右（Dr）を迎えて新たに制作された「Stereo」を含む全5曲を収録する。
▲『Pedigree』ジャケット写真
Digital EP『Pedigree』
https://okazakitaiiku.lnk.to/Pedigree
◆収録曲
01：カバ公園
02：Phenomena
03：Stereo
04：Gung Tang Summer Bong Winter
05：Youth
TV・ラジオ出演情報
「ともだちのともだち」
作詞・作曲・編曲：岡崎体育
◆放送情報
初回放送月：2024年10月〜11月
【テレビ】Eテレ 午前8時55分
【ラジオ】ラジオ第2 午後3時10分
※中止になる可能性もあるため、最新の放送予定は公式ホームページにて
https://www.nhk.or.jp/minna/songs/MIN202410_01/
岡崎体育ホールワンマンTOUR＜盆テク博覧会＞
10月19日（土）大阪：NHK大阪ホール〜大阪パビリオン〜 SOLD OUT!
10月27日（日）愛知：岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール〜愛知パビリオン〜
11月02日（土）福岡：福岡国際会議場メインホール〜福岡パビリオン〜
11月17日（日）東京：NHKホール〜東京パビリオン〜 SOLD OUT!
12月07日（土）北海道：カナモトホール（札幌市民ホール）〜北海道パビリオン〜
※全会場、開場16時／開演17時
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