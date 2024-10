岸田繁、佐藤征史、オリジナルメンバーの森信行の3人で制作されたアルバム『感覚は道標』の制作模様に密着したくるり初のドキュメンタリー映画『くるりのえいが』。2023年10月に全国の劇場で公開となり話題となった本作が、映像作品として今冬に発売される。『くるりのえいが』は、立命館大学で出会った岸田、佐藤、森のくるり結成当時のオリジナルメンバーが伊豆スタジオに集まり、バンドにとって14枚目となるアルバム『感覚は道標』の制作模様を追いかけた映画。3人だけの姿を追いかけた内容で、2022年の10月から撮影がスタートし、半年以上もの期間をかけて撮影された。

リリース情報

『くるりのえいが(京都音博2024開催記念限定盤)』

2024年10月12日(土)、13日(日) 販売





※劇場で公開された本編のみを収録

会場購入者特典:「くるりのえいが(京都音博2024開催記念限定盤)ポストカード」(3種ランダム)



[『くるりのえいが』詳細情報]

出演 くるり 岸田繁 佐藤征史 森信行

音楽 くるり

主題歌 くるり「In Your Life」

オリジナルスコア 岸田繁

監督 佐渡岳利

プロデューサー 飯田雅裕

配給 KADOKAWA

企画 朝日新聞社

宣伝 ミラクルヴォイス

©️2023『くるりのえいが』Film Partners

オフィシャルサイト:https://qurulinoeiga.jp/ 公式 X:@qurulinoeiga

『くるりのえいが(京都音博2024開催記念限定盤)』2024年10月12日(土)、13日(日) 販売形態:DVD 1形態 価格:税込¥5,500 品番:NBS-804※劇場で公開された本編のみを収録会場購入者特典:「くるりのえいが(京都音博2024開催記念限定盤)ポストカード」(3種ランダム)[『くるりのえいが』詳細情報]出演 くるり 岸田繁 佐藤征史 森信行音楽 くるり主題歌 くるり「In Your Life」オリジナルスコア 岸田繁監督 佐渡岳利プロデューサー 飯田雅裕配給 KADOKAWA企画 朝日新聞社宣伝 ミラクルヴォイス©️2023『くるりのえいが』Film Partnersオフィシャルサイト:https://qurulinoeiga.jp/ 公式 X:@qurulinoeiga

ライブ・イベント情報

<京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園>





10月12日(土)ASKA、菊池亮太、KIRINJI、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、羊文学、くるり

10月13日(日)SHOW-GO、フジファブリック、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、玉井詩織(ももいろクローバーZ)feat. 武部聡志、平野和、milet、くるり

公演日:2024年10月12日(土)13日(日) 開場10:00 / 開演:12:00

会場:京都梅小路公園 芝生広場(〒600-8835 京都府京都市下京区観喜寺町56−3)

問い合わせ:キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888(10:00〜18:00 *日祝休)

オフィシャルサイト: https://kyotoonpaku.net/2024/

<京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園>出演:10月12日(土)ASKA、菊池亮太、KIRINJI、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、羊文学、くるり10月13日(日)SHOW-GO、フジファブリック、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、玉井詩織(ももいろクローバーZ)feat. 武部聡志、平野和、milet、くるり公演日:2024年10月12日(土)13日(日) 開場10:00 / 開演:12:00会場:京都梅小路公園 芝生広場(〒600-8835 京都府京都市下京区観喜寺町56−3)問い合わせ:キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888(10:00〜18:00 *日祝休)オフィシャルサイト: https://kyotoonpaku.net/2024/

0から1を産み出すセッションを映した貴重かつ生々しい楽曲制作過程や、スタジオ以外での飾らない3人の姿を切り取ったり、アルバム制作の合間を縫って行われたくるり結成当初から出演していた老舗のライブハウス京都・拾得でのライブの模様、そして、メンバーインタビューやオリジナルメンバーで活動していた当時の映像などを織り交ぜながら歴史を辿ることができる作品だ。そんな模様を収録した『くるりのえいが』は、パッケージに本編映像の他にもスペシャルな特典を付与しての販売を予定。発売日を含めた詳細は後日発表となる。そして、10月12日(土)、13日(日)に開催となる<京都音楽博覧会2024>の会場にて、本作に先駆けて『くるりのえいが(京都音博2024開催記念限定盤)』が先行販売となることが決定。DVD1形態の仕様で、内容は劇場で公開されていた本編のみを収録している。なお、会場購入者特典として「くるりのえいが(京都音博2024開催記念限定盤)ポストカード」(3種ランダム)がプレゼントされる。<京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園>は、初日の10月12日(土)はASKA、菊池亮太、KIRINJI、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、羊文学、くるりの7組、そして、二日目の10月13日(日)はSHOW-GO、フジファブリック、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、玉井詩織(ももいろクローバーZ)feat. 武部聡志、平野和、milet、くるりの7組の出演が決定しており、総勢12組のラインナップで秋の京都を彩る。