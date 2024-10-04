9mm Parabellum Bullet、10/9 20時からYouTube「カオスの百年」vol.34を配信
9mm Parabellum Bulletが、10月9日(水)20時より、YouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.34を生配信する。
生配信には菅原卓郎が出演、10月23日に発売するアルバム『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』より、「Baby, Please Burn Out」のミュージックビデオが初公開される。配信前半では「Baby, Please Burn Out」のミュージックビデオのディレクションや、今作のジャケット写真も手がけた西槇太一と河島遼太郎が、後半には配信前日の10月8日に新代田FEVERにて対バンを行うアルカラの3名がゲスト出演。番組中には最新情報も発表される予定だ。
配信情報
配信日：2024年10月9日(水)20時スタート
出演：菅原卓郎
ゲスト：アルカラ（稲村太佑、下上貴弘、疋田武史）、西槇太一、河島遼太郎
配信URL : https://youtube.com/live/AoF3aBAlDgE?feature=share
リリース情報
先行配信URL：https://9mm.lnk.to/Sakebi
リリース情報
2024.10.23 Release
COCP-42383 ￥3,000+税
1.Baby, Please Burn Out
2.叫び -The Freedom You Need-
＊2025年春発売予定 Nintendo Switch 「Project Code ヴァンパイアハンター」オープニングテーマ
3.Mr. Foolの末路
4.カタルシス -Album ver.-
＊リアル脱出ゲーム「夜の海賊遊園地からの脱出」テーマソング
5.幻の光
6.Fuel On The Fire!!
7.それは魔法
8.Domino Domino
9.新月になれば
10.朝影 -The Future We Choose-
＊2025年春発売予定 Nintendo Switch 「Project Code ヴァンパイアハンター」エンディングテーマ
11.Brand New Day -Album ver.-
ライブ・イベント情報
＜「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra〜カオスの百年vol.21〜＞
2025年3月17日(月) KT Zepp Yokohama
OPEN:17:30 START:18:30
ライブ・イベント情報
2024年
11/9(土) [神奈川] F.A.D YOKOHAMA OPEN17:00/START17:30
11/16(土) [北海道] 札幌 PENNY LANE24 OPEN17:00/START17:30
11/17(日) [北海道] 小樽 GOLD STONE OPEN16:30/START17:00
11/23(土) [山形] Session OPEN17:00/START17:30
11/24(日) [宮城] 仙台 Rensa OPEN16:15/START17:00
11/30(土) [京都] 京都FANJ OPEN16:45/START17:30
12/1(日) [兵庫] 神戸VARIT. OPEN16:30/START17:00
12/6(金) [香川] 高松オリーブホール OPEN18:00/START18:30
12/8(日) [愛媛] 松山Wstudio RED OPEN16:30/START17:00
12/19(木) [東京] 下北沢 CLUB251 OPEN18:00/START18:30
2025年
1/11(土) [東京] Spotify O-WEST OPEN16:45/START17:30
1/18(土) [広島] 広島 CLUB QUATTRO OPEN16:45/START17:30
1/19(日) [岡山] CRAZYMAMA KINGDOM OPEN16:15/START17:00
1/25(土) [茨城] 水戸 LIGHT HOUSE OPEN17:00/START17:30
1/31(金) [東京] 渋谷 CLUB QUATTRO OPEN17:45/START18:30
2/1(土) [栃木] HEAVEN’S ROCK宇都宮 VJ-2 OPEN17:00/START17:30
2/8(土) [福岡] 福岡 DRUM LOGOS OPEN16:45/START17:30
2/9(日) [鹿児島] 鹿児島 CAPARVO HALL OPEN16:15/START17:00
2/22(土) [東京] Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN16:30/START17:30
3/1(土) [愛知] Zepp Nagoya OPEN16:00/START17:00
3/2(日) [大阪] Zepp Osaka Bayside OPEN16:00/START17:00
ライブ・イベント情報
・タワーレコード渋谷店にて期間内に予約された方は抽選で試聴イベント会場にご招待。また、先着で「オンライン視聴券」をお渡しいたします。
・タワーレコードオンラインにて期間内に予約された方にはイベントが視聴可能なURLとシリアルをタワーレコードマイページにご案内いたします。
【イベント日時】
日時：2024年10月7日(月) 20:00〜
詳細はこちら：https://columbia.jp/artist-info/9mm/live/88546.html