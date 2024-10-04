配信情報



＜9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.34＞配信日：2024年10月9日(水)20時スタート出演：菅原卓郎ゲスト：アルカラ（稲村太佑、下上貴弘、疋田武史）、西槇太一、河島遼太郎配信URL : https://youtube.com/live/AoF3aBAlDgE?feature=share