まふまふが、日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT(フラアニ)」枠にて全国30局ネットで放送開始となるTVアニメ『株式会社マジルミエ』のオープニングテーマとして書き下ろした新曲『オーダーメイド』の配信がスタートした。また12月25日(水)発売のニューアルバム『世会色ユニバース』の発売を記念して、2025年4月にCD購入者を対象とした『ファンミーティング&アコースティックライブ』の開催が決定した。

New Album『世会色ユニバース』発売日:2024年12月25日(水)[初回限定盤 A] 2CD+1CD \4,400(tax in) / AZZS-152 ※三方背ケース付[初回限定盤 B] 2CD+DVD \4,400(tax in) / AZZS-156 ※三方背ケース付[初回限定盤 B] 2CD+Blu-ray \4,950(tax in) / AZZS-159 ※三方背ケース付[通常盤] 2CD \3,300(tax in) / AZCS-1127<初回限定盤A / 初回限定盤B / 通常盤:2CD収録内容>「携帯恋話」、「一生不幸でかまわない」、「心恋花火」、「ラットキング(新曲)」、「カラスとうさぎ(新曲)」、「最果てのユニバース(新曲)」...etc既発曲のほか未発表曲を15曲以上含む全30曲を超える2枚組<初回限定盤A:1CD収録内容>まふまふ自身がリアレンジをした「“歌ってみた”アルバム」を収録<初回限定盤B:DVD / Blu-ray収録内容>「まふまふのひとりぼっち旅」DVD / Blu-rayを収録予定まふまふNew Album『世会色ユニバース』スペシャルサイトhttps://uni-mafumafu.com/pages/sekaiiro-universe