まふまふ、新曲「オーダーメイド」配信スタート＆ファンミーティング＆アコースティックライブを開催
まふまふが、日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）」枠にて全国30局ネットで放送開始となるTVアニメ『株式会社マジルミエ』のオープニングテーマとして書き下ろした新曲『オーダーメイド』の配信がスタートした。
また12月25日(水)発売のニューアルバム『世会色ユニバース』の発売を記念して、2025年4月にCD購入者を対象とした『ファンミーティング＆アコースティックライブ』の開催が決定した。
まふまふのニューアルバム『世会色ユニバース』は各CDショップやECストアで予約受付中だ。
©岩田雪花・青木裕／集英社・マジルミエ製作委員会
リリース情報
TVアニメ『株式会社マジルミエ』オープニングテーマ2024年10月4日 配信リリース
https://a-sketch-inc.lnk.to/mafumafu_order_made
ライブ・イベント情報
＜大阪＞
日程：2025年4月13日(日)
開場17:00 / 開演18:00 / 終演19:30〜20:00予定
会場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）メインホール
価格：5.500円（税込）
＜東京＞
日程：2025年4月20日(日)
開場16:00 / 開演17:00 / 終演18:30〜19:00予定
会場：立川ステージガーデン
価格：5.500円（税込）
＜スケジュール＞
申込期間：2024年12月25日(水)18:00〜2025年1月13日(月・祝)23:59
当選発表：2025年1月23日(木)より順次通知予定
入金期間：CDに封入されるシリアルコード付き応募チラシをご確認ください。
リリース情報
[初回限定盤 A]
▲[初回限定盤 B]
▲[通常盤]
発売日：2024年12月25日（水）
[初回限定盤 A] 2CD+1CD \4,400(tax in) / AZZS-152 ※三方背ケース付
[初回限定盤 B] 2CD+DVD \4,400(tax in) / AZZS-156 ※三方背ケース付
[初回限定盤 B] 2CD+Blu-ray \4,950(tax in) / AZZS-159 ※三方背ケース付
[通常盤] 2CD \3,300(tax in) / AZCS-1127
＜初回限定盤A / 初回限定盤B / 通常盤：２CD収録内容＞
「携帯恋話」、「一生不幸でかまわない」、「心恋花火」、「ラットキング（新曲）」、「カラスとうさぎ（新曲）」、「最果てのユニバース（新曲）」...etc
既発曲のほか未発表曲を15曲以上含む全30曲を超える2枚組
＜初回限定盤A：1CD収録内容＞
まふまふ自身がリアレンジをした「“歌ってみた”アルバム」を収録
＜初回限定盤B：DVD / Blu-ray収録内容＞
「まふまふのひとりぼっち旅」DVD / Blu-rayを収録予定
まふまふNew Album『世会色ユニバース』スペシャルサイト
https://uni-mafumafu.com/pages/sekaiiro-universe
関連リンク
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