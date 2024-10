日本の伝統文化が楽しめる！ジャパンカルチャーフェスティバル

“ジャパンカルチャーフェスティバル”は、“日本の伝統文化や大衆文化・伝統芸能を懐しみ、後世に伝え世界に発信する”をテーマに、「伝統文化」「食文化」「屋台体験」「パフォーマンス」「エンターテインメント」の5つのコンセプトで構成されています。

ジャパンカルチャーフェスティバル

“ジャパンカルチャーフェスティバル”は、“日本の伝統文化や大衆文化・伝統芸能を懐しみ、後世に伝え世界に発信する”をテーマに、「伝統文化」「食文化」「屋台体験」「パフォーマンス」「エンターテインメント」の5つのコンセプトで構成。

日本では現代に至るまで独自の文化によって生活を営んできました。

昭和〜令和の現代に至るまで日本文化の魅力と風情を体感、親しみ、楽しめるイベントです。

Stageパフォーマンス/ワークショップ/体験/屋台/グルメ/オークション/ショップを楽しめる3日間、子どもから大人、外国人も楽しめるお祭りイベント。

世界で活躍中のパフォーマーたちがJCFに集結。

体験・グルメ・屋台も楽しめます。

コンテンツ盛りだくさんです。

<※15日(金)12〜15時はMedia・VIPのみ入場>

【イベント概要】

イベント名 : [第1回] ジャパン カルチャー フェスティバル

開催日時 : 2024年11月15日(金)12時〜15時

開催場所 : 秋葉原UDX 4階 GALLERY

参加費/チケット料金: 2,500円(税込)

URL : https://japan-culture-festival.jp

◆◇ 世界で活躍するパフォーマーが多数ステージイベントに出演 ◇◆

Japan Culture Festivalでは、若い世代や海外の方々にも「観る」「聴く」「知る」「体験・経験する」を通じて、新たな発見や感動を体験できます。

【ステージイベント】

・漫画LIVE(Shinn Uchida)…即興で描き上げていく巨大漫画絵を確認してください。

・サンドアート(kisato)…砂と光で表現される芸術を楽しめます。

・バルーンアート(マヨエ)…バルーンによるアートファンタジーを演出。

・ボイスパーカッション(YOUBOX)…アニメシーンなどの効果音をボイスで再現。

・津軽三味線(小山貢山/照井貢洋)…ダイナミックかつ繊細な演奏を楽しめます。

・日本舞踊(玉川流)…由緒正しき日本の伝統芸能の神髄を見ることができます。

・殺陣(殺陣鼓道)…リアルで気迫のこもった本格殺陣を確認してください。

・空手型(出演者選定中)…日本武術の代表空手から迫力ある空手の型を披露していただきます。

・デザイン書道(都光)…書の精神を芸術として表現、パフォーマンスにて披露いただきます。

・アイドル(Hi-Fi GIRLs PROJECT/ぱぁぁぁぁぁぁすぴっ!/キミと青春をもっと/BlooDEA.Rs)…元気いっぱいのライブとトークを楽しめます。

・MAGICショー(出演者選定中)

・ドローン操縦(出演者選定中) ほか

ステージイベントで繰り広げられる、皆さんの素晴らしいパフォーマンスを存分に楽しめます。

【体験イベント】

・茶道体験…由緒正しき表千家の茶道を気軽に体験できます。

・ネイルアート体験…ネイルケアから本格ネイルまでお気軽に体験できます。

・コスプレ、着物着付け

・ドローン操縦 ほか

【ゲームほか】

来場の方も参加できるゲームイベントも盛りだくさん用意。

お子様から大人まで、海外の方でも楽しく参加できます。

