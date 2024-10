ダスノンは、2024年10月1日より中古住宅の売買仲介を開始しました。

ダスノンは、2024年10月1日より中古住宅の売買仲介を開始。

■売買仲介+リノベーション事業『リモデール』の概要

中古マンションや一戸建ての購入と総合リフォームを併せて検討の方へ向けたサービスです。

同社にて従前提供していたリノベーションサービス『リモデール』を引き続き提供すると共に、多くの中古住宅の購入後及び相続後のタイミングでの相談が来ます。

その一方で、住宅購入に予算の大半を割いてしまった後でリフォームに十分な予算を残していない方も多くいました。

ほとんどの方はリフォームでどの程度きれいになるか想像もつきません。

また物件を紹介する不動産屋さんは仲介手数料の最大化がお仕事になってしまい「不動産+リフォーム」の総合的な付加価値の提供はできていません。

私達は従前のリノベーション事業と新たに始める不動産売買仲介事業を通してお客様のご予算を「不動産+リフォーム」と定義してその予算の最適化からお客様にベストな提案と新たな生活の門出をサポートできるものと確信しています。

参考: https://dasnon.co.jp/realestate

■リフォーム事業『リモデール』の概要

中古マンションや中古一戸建てを購入後の総合リフォームを検討の方へ向けたサービスです。

住宅購入の契約後からのご相談に限らず、契約前にリフォーム費用の目処をつけておきたいお客様の要望に応え、契約意向の物件については契約前でも現地調査と見積り可能。

リフォームローン総額に目処をつけて、安心して契約出来るようマイホーム購入のお手伝いをします。

■対象エリア

大阪市一円及び北摂、北河内、兵庫県西宮市までのエリア。

■お見積り

料金:無料

