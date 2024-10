Lina Suenaertによる個展！OFS GALLERY「Stealing The Show」

OFS GALLERYでは、Lina Suenaert (リナ・スエナート)による個展「Stealing The Show」を2024年10月24日(木)〜11月11日(月)に開催。

OFS GALLERY「Stealing The Show」

展示開催に合わせて、新刊となる『NO DOGS NO MORE』も発表します。

Linaはベルギー出身のビジュアル・アーティストです。

2019年にアントワープ王立芸術アカデミーを卒業後、ベルギーで展覧会を開催。

2022年に東京に拠点を移してからは日本の『SPUR』、『GINZA』、ベルギーの『Hart』などの雑誌でイラストレーションを担当。

加えて、過去2年間に5冊の本を自費出版しています。

絵画や言葉にとどまらず、様々な表現形態で活躍する中、度々コラボレーションを行ってきたKIGIとの縁から、今回の個展開催が実現しました。

本展では、線で構成された独自の世界観を、油絵、本、オブジェなどを通して表現します。

その自由奔放なタッチとユーモアに満ちたストーリーは、見る人を自然と笑顔に導く魅力にあふれています。

また、今回、最新作として展示・販売される新刊『NO DOGS NO MORE』は、誰からも愛される「犬」をテーマに、彼女のビジュアルアートとストーリーテリングが見事に融合した絵本作品となりました。

Linaのユニークな視点と、繊細な感性に触れるまたとない機会です。

彼女の創造性が反映された新鮮で生き生きとした世界を、体感出来ます。

■Stealing The Show

会期 :2024年10月24日(木)〜11月11日(月)

会場 :OFS GALLERY

open :12:00〜20:00 (最終日は18:00まで)

close:火・水

<イベント日程>

10月26日(土):オープニングパーティー 16時〜20時

11月1日(金) :「金角」×「Bayaya」 19時〜22時

OFSで毎週金曜夜にオープンする角打ち酒場「金角」に合わせて、東京在住のヴィーガン・シェフ、バヤ・コラリコバさんによる「Bayaya」のポップアップを開催します。

また、金角でも美味しいヴィーガンの焼き菓子に合わせたナチュラルワインも用意します。

展示と合わせて楽しめます。

Barbora Kolarikova:https://www.instagram.com/bayakolarikova/@bayakolarikova

「Bayaya」ヴィーガンクッキーBOX

<在廊日>

11月10日(日):15時〜18時

※在廊日は変更する可能性もあります。

最新情報はOFSのSNSにて確認してください。

OFS SNS: https://www.instagram.com/ofs_tokyo/

<プロフィール>

Lina Suenaert(リナ・スエナート)

ベルギー出身のビジュアル・アーティスト。

2019年にアントワープ王立芸術アカデミー油絵科を卒業。

現在は東京を拠点に活動中。

