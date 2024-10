竹内涼真、中条あやみ＆玄理との『きみセカ』メンバー再会SHOTに「泣くしかない」「最高の写真」の声

10月3日、竹内涼真がInstagramを更新した。

【写真】「キミセカに感謝」中条あやみ&玄理との笑顔SHOTを公開

竹内は、自身のInstagramアカウントにて、「“They’re the best companions. Are they brothers!? They miraculously reunited.”」「凄い合流 キミセカに感謝だな 最高なふたりに会えてよかった」「さぁ次いこう!」「#losangeles」などと綴り、中条あやみと玄理の肩に手を回し、笑顔を見せた3ショットを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「このメンバーが揃うなんて最高だよ」「素敵すぎる」「泣くしかないです」「きみセカ万歳」「最高の写真です」などのコメントが寄せられている。

俳優としてドラマや映画で目覚ましい活躍を見せる竹内。今回の投稿で写真を掲載していた中条と玄理とは、日本テレビ×Huluによる共同製作の連続ドラマ『君と世界が終わる日に』シリーズにて共演していた。