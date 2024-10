ハズレなしのキャラクターくじの最新作『TOM and JERRY FUNNY ART! 4』が、全国のセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて11月8日(金)より順次発売。アニメ『トムとジェリー』のへんてこなシーンを集めた本作は、初登場となる特賞を含めてシリーズ最大規模の充実したラインナップとなっている。『トムとジェリー』シリーズは、1940年に発表された短編アニメーションに端を発する大人気シリーズ。お調子者でおっちょこちょいなネコのトムがネズミのジェリーを追い回すも、ジェリーの機転によっていつも返り討ちにあうドタバタ劇で、老若男女問わずに愛され続けている。

そんな『トムとジェリー』の、「ファニーアート」の名で親しまれているへんてこシーンを集めたグッズが登場。フィギュアやトートバッグ、プレート、フラットポーチ、ステッカー、そしてぬいぐるみなど、誕生85周年にふさわしい豪華なラインナップだ。さっそく見ていこう。A賞では、思わず笑ってしまうようなヘンテコシーンが、まさかの立体化。「浮き輪を丸呑みしたトム」「ぺちゃんこになったジェリー」などの平面的なアニメーションならではの強みを活かしたワンシーンが、立体化されたことであらゆる角度から楽しめるようになった。そしてB賞には、選べる3種類のトートバッグ。「ごきげんぱんだ」などで知られるイラストレーターのにしむらゆうじ氏とのコラボ作品で、アニメよりもさらにデフォルメされたトムとジェリーがチャーミングだ。そのほか、C賞のプレートはトムとジェリーがそのままお皿になったようなデザインのものや、お皿に盛りつけられたジェリーなどがあり、使うのがためらわれるほどの可愛らしいデザイン。D賞はフラットポーチ、E賞はステッカーセットと、どれが当たっても嬉しくなるような豪華ラインナップだ。さらに今回初登場となる特賞に用意されたのは、テニスボールを飲み込んだジェリーの大きなぬいぐるみ。そしてラスト賞に選ばれたのは、四角い窓を通ったトムの大きなぬいぐるみ。二つとも全高40cmを超える大きなサイズで、身体が丸く四角くなっているのが、立体化されることでより面白く感じられるようになっている。鑑賞するたびに愉快な気持ちになるフィギュアとぬいぐるみから、実用的なプレート、ポーチ、ステッカーなど、素敵なアイテムばかりとなった今回のHappyくじを、ぜひお見逃しなく。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s24)