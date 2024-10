フーディーたちが大絶賛！ 日本の自然を五感で感じる一皿を作る期待の若手料理人の世界観に迫る

日本の料理界の次代を担う若きシェフたち。食の世界に精通する本田直之さんが聞き手となって、彼らの料理にかける思いやチャレンジを語ってもらう連載。第10回は埼玉県川口市にある古民家レストラン「Restaurant KAM(レストラン カム)」のオーナーシェフ、本岡 将さん。自家菜園で収穫したばかりのハーブや野菜を使った、卓越したセンスから生まれる一皿が、多くのフーディーたちを魅了しています。

本田直之グルメ密談―新時代のシェフたちが語る美食の未来図

食べロググルメ著名人として活躍し、グルメ情報に精通している本田直之さんが注目している「若手シェフ」にインタビューする連載。本田さん自身が店へ赴き、若手シェフの思いや展望を掘り下げていく。連載第10回は、埼玉県川口市にある「Restaurant KAM(レストラン カム)」の本岡 将シェフ。本岡さんは、23歳でパリのレストラン「アガペ」のスーシェフを経て、静岡の名フレンチ「ビオス」の料理長に就任、25歳で日本最大級の若手料理人コンテスト「RED U-35 2018」で準グランプリを獲得するなど、弱冠31歳ながら輝かしいキャリアの持ち主。自然と語り、自然と共生するレストランを作った期待の若手料理人の未来の展望とは?

自然体で選んだ、子ども頃から身近にあった料理への道

左:本田 直之さん、右:本岡 将さん

本田:何歳になったんだっけ?

本岡:ちょうど先月で31歳になりました。

本田:子供の頃から料理人になろうと考えていたと聞いたけど、おばあちゃんの影響で?

本岡:中学校の時、校区が近かったので祖父母の家で生活してたんです。祖母には小さな頃から、ちゃぶ台拭き、食器の用意などの手伝いをさせられていて、果物の皮むきや、餃子作りなども教えてもらいました。印象に残っているのは、季節のものを取ってこいとよく言われたことです。2月になったらふきのとうが出るから、山の崖で採ってきてとか。ふきのとうはつぼみが開いていたら香りが飛んでいるから、土にちょっと潜っているのを根っこから抜いてこいみたいに。採ってきた山菜の下処理をすることもありました。

本田:それすごいね。子供の頃なんて山菜に全く興味ないでしょ?

本岡:その通りで、当時は“やらされている”という感覚でしたね。将来のことを考えるようになったのは中学校の進路相談からです。親戚のほとんどが会社員で「会社勤めは月曜から金曜までは大変で週末が楽しみ。5/7辛くて、2/7楽しい」とその頃よく聞いていました。人生はほぼ仕事なのに、5/7の人生が辛くて2/7の人生が楽しいというのは、なんか嫌だなあとそのとき思いました。早くに仕事に携わった方がいいと思ったのは部活の経験からです。中学の時、バドミントンをやっていて、全国大会決定戦で負けてしまい、出場できなかった。相手は小学校の時からバドミントンをやっていたような子たちばかりで、ぜんぜん叶わなかったんです。その時、やるなら早くに始めるのに越したことはないなと思いました。最初は何を仕事にすれば良いのかわからなくて、でも好きなことを仕事にすれば7/7楽しいんだろうなと思いました。好きなことって何だろうと考えた時、家族のように当たり前に存在して、好きかどうか考えないけど、問われれば好きだと答えられる、そんな存在が料理だったんです。自然に続けてきたから、嫌いにならないんだろうと思いました。

本田:やらされている感じはあったけど、結局好きだった。

本岡:手伝いながら、どうやったら山菜のえぐみを抑えて食べられるかなとか自然に考えたりしていて、好きなのかなと少し思っていました。自主的ではなかったけれど、これからもずっと料理を続けていくという未来が自然に見えたんです。

本田:超英才教育だね。子供の頃からやっている人って強いんだよね。味覚も強くなる。料理を習うのも家庭科みたいなイメージがあるからさ。あんまやりたくない。おばあちゃんと暮らして、毎日料理して、それが今のベースになっているよね。

本岡:山菜など、その季節にしか食べられないものに接してきたので、勤めはじめた頃から高級レストランの皿は季節が感じにくくなっているなと思いました。例えば、東京だと1月からそら豆を使いますが、そら豆って別名「五月豆」と言って5月が旬なんです。新芽から花、根まで、野菜には走りや旬があることが皿からわかればいいなと思います。

本田:その技術は重要だね。なかなか後から身に付けるわけにもいかないわけだし。子供の時からできている人って、多分日本のシェフの1%もいないよ。

本岡:おいしいお店が増えている中、自分たちは、奇抜なコンセプトを考えるのではなく、何が好きか、どういうものを見てきたかというルーツを自然に表現できればと思っています。

本田:調理師学校を卒業した後、スペイン・バスクやフランスに行った。バスクはどこに行ったの?

本岡:サンセバスチャンです。「Kokotxa(ココチャ)」というモダンスパニッシュで有名なレストランで3カ月間だけ働きました。その後、ボルドーやいろんなところを転々として、最後に入ったのが「アガペ」です。最初、部門シェフで入って、そこからスーシェフになりました。就労ビザの切り替え時に、3軒ほどから話をいただいたんです。一つは世界のベストレストラン50にも選ばれているデンマークの「ゼラニウム」、もう一つがイギリスの「The Square(ザ・スクエア)」。最後にいただいたのが静岡の「レストラン ビオス (restaurant BIO-S)」(現在閉店)のお話でした。「ザ・ジョージアンクラブ(現オーベルジュ・ド・リル トーキョー)」の元料理長で、今はブルターニュ地方カンカルでレストランをされている久高章郎さんの紹介です。

本田:そういう紹介だったんだ。

本岡:オーナーの方とお話しすると、レストランは、あと3年で10周年になる、その機会に店を閉めようと思っていて、最後のシェフを探しているということでした。ぜひ一緒にやりたいと誘ってくださって、それで帰国して「ビオス」で働くことになりました。

本田:チャンスだよね。日本にいたら23歳で任せてくれる人はいないもんね。いろいろ人に恵まれているね。そういう出会いとか。「ビオス」で働いて、その後は、もう自分でやろうと思っていた?

本岡:「ビオス」では、10周年の有終の美を飾りたいと思っていたので、オーナーとメンバーと一緒にみんなで店を盛り上げようと頑張りました。「ビオス」が閉店するタイミングで「二期倶楽部」の創業者がプロデュースした、那須にある「レストラン ミュー」(現在閉店)の統括シェフの話がきました。1年間だけ那須で働きながら、「KAM」の準備をしました。

東川口で実現した自然と料理が一体となった暮らし

築60年という古民家をレストランにしている

本田:最初から東川口でやろうとしていたの?

本岡:「ビオス」の顧客の半分以上は東京のお客様で、ずっと応援していただいたので、東京の近くでやりたいなとは思っていました。それから、自然がやはりルーツなので、畑ができて、自然が身近にあるようなところでしたいなと考えていた時に、この場所と縁がありました。妻の祖父の家なんですが、代々造園業を営んでいて、妻の両親の代で閉業させるとなって、片付けを手伝いに来たんです。来てみると、日本家屋にしては天井が高くて、部屋も広くて、椅子に座っても圧迫感がない。レストランとして使いたいと思って話をしたら、ぜひぜひということで、そこから計画を練りはじめました。

本田:川口、イメージなかったでしょ。俺も、最初、浜田岳文(食べロググルメ著名人)から川口にすごい店ありますよって聞いた時、川口?と思ったぐらい、イメージなかった。意外に、東京の人って、この辺りのイメージがない。

本岡:最初は全く、イメージがなかったです。来てみると、東川口は東京のベッドタウンで、駅周辺に繁華街がなくて、すごく穏やかな感じです。落ち着いて店をやるのにはいい場所かなと思い、ここに決めました。自分のルーツである自然も身近にあります。

庭に作られた自家菜園。毎年、改良し、収穫方法なども工夫しているのだそう

本田:この辺でも結構いろいろ採れるの?

本岡:野草とかたくさんあります。近くの池の周辺にはヤブカンゾウという野草があるんですけど、それがアスパラガスみたいな味の濃さと、ちょっとねっとりした、オクラみたいな食感があって、すごくおいしいんです。竹林もあって、たけのこもたくさん取れます。

本田:これも運だよね。身近に自然があるというのがさ。

本岡:本当に運が良かったとしか言いようがないです。たまたま妻の実家が造園業で、果樹とかも植えていた。

本田:まさにレストランをやるためにあるようだね。今までの話を聞いていると、レストランをやるためのいい出会いがあって、ここに導かれてきたみたいな感じなんじゃないの。

本岡:東京にいたら、最初に料理を考えて、この素材はここから引っ張ってこようとなると思うんです。東川口や静岡でやっていたからこそ、今、目の前にこの素材があるからこの料理をしようというように発想が逆になった。

本田:畑を見て、それから何を作ろうか考える。

本岡:この野菜はまだ熟れてないから、青い風味を生かしてソースにしようかなと思う。そういう暮らしをしていると、なんか生きているという感じがして、ナチュラルに生活しているのが身の丈に合っていると思います。

本田:子供の頃から慣れているわけだからね。無理してやっているわけでもない。目の前に野菜や野草があって、フレッシュで、香りもいい状態で供することができるというのはなかなかないよ。今育てているのって何種類ぐらい?

本岡:年間通すと野草を含めて30種類以上。野菜全部を作りたいわけでなく、業者から買うものもあります。ジャガイモなどのイモ類は、収穫して少し寝かせた方が甘みが出て、取れたてが重要ではないのでほぼ作りません。新鮮さが大事なもの、例えば生のカブはかじった時にナシのような甘みがしますし、そら豆は生で食べられるんですが、業者から買うものではそうはいかないので、作るようにしています。毎年新しい品種に挑戦しては失敗したり、成功したりしていて、それが楽しいと思いながら作っています。

祖母から教わった家庭料理がルーツと語る本岡さん。常に自然体で料理と向き合っている

本田:この自家菜園は2人でやっているの?

本岡:畑は完全に2人でやっています。果樹とかは義父と義母にある程度、面倒を見てもらっています。

本田:東京でレストランやるとさ、みんな忙しいから畑の時間が取れない。でも、こっちだとある意味ゆっくりできるから、その時間が取れる。ランチやって、夜も1回転。ディナーは6時からだから、終わるのは10時。11時ぐらいには片付け終わるの?

本岡:10時には片付け終わっています。早ければ9時半に。

本田:家も近いの?

本岡:家は隣です。なので、休みの日も朝、水撒きしたり、ちょっと畑を手入れしたりしています。

本田:労働の感覚も全然違うだろうね。都会だと30分ぐらいかけて通勤して、仕込みを始めて、昼やって、夜やって。遅くまで片付けにかかって。寝るのは1時ぐらい。次の日も朝から通勤して。そう考えるとここはすごく豊かな生活だよね。

本岡:昔の人のように朝早く起きて、畑仕事をして、昼ご飯を準備して、お客様がいらして、食事を出して、少し休憩した後、また畑仕事をする。料理も畑も生活の一部のような感じで働いているから、労働という感覚があまりないなと思います。

本田:楽しんでやっている。新しい料理人のあり方かもね。

本岡:よく都会にいる友達のシェフと話すんですけど、これで商いが成り立てば、人生、すごく豊かだと思うって。お客様に来ていただけなければ、ただの自己満足のお店で終わってしまうとは思っています。

人生のさまざまな出会いや経験がつながり、生まれたレストラン

まるで表札のように掲げられた看板

本田:お客さんは、最初から来てくれている?

本岡:最初から来てくださったのは、やはり「ビオス」時代のお客様です。僕がシェフになってから「ビオス」のリピート率がすごく良くなったんです。月に1回は必ず来るお客様が二十数組いらっしゃいました。

本田:それはすごい。なんでそうなったの?

本岡:毎日のように料理を変えていたからだと思います。不安だったからというのもあるんですけど、常に生み出し続けないと成長が止まっちゃうと考えていました。「ビオス」も野菜を作っていましたから、ぜいたくに野菜を使えて、毎日、一つの野菜から何種類も料理を作っていました。料理漬けの3年間で、そこでどれだけ料理の幅を貯金できるかが大切だと思っていたんです。お客様も1週間に1回、2週間に1回必ず来る方々がいらして、その方たちと勝負するみたいな感覚ですよね。メニューの中には失敗作もあったり、まとまりが悪いと思うものもあったりしたんですけど、そこも踏まえてお客様に育てていただいたと思っています。温かい目で見守ってくださったお客様は、今でもこちらに来てくださいます。

本田:それは強いな。だから、東京から行けるとこだったら、別にどこでやってもお客さんが来てくれていたんだ。そんなお客さんを23歳から26歳にかけて掴んだというのがすごいね。

本岡:環境が良かったと思います。23歳で東京でやっていたら、たぶんくじけていたと思います。畑があって、山野草があって、オーナーにも本当に自由にさせてもらいました。料理に関しては、一切、口を出されたことはありませんでした。

本田:そこまで頑張ったから、お客さんも付いてきてくれた。いきなり、ここでやってもお客さん持ってないときついもんね。知ってもらうまでに時間が経っちゃう。

本岡:広告費や宣伝費も一切なく、本当に何にもしてないんです。SNSもあんまり更新していないですね。本当に口コミで、昔ながらでやろうというので、予約も電話のみです。「ビオス」のオーナーが言っていたことは、地方でやるには損益分岐点をどれだけ下げられるか。ですから、固定費をできるだけ削減して、その分、お客様に還元したいと思っています。それが功を奏したと思います。

内装は欄間などそのまま生かしている。まるでどこかの家に招かれたような趣がある

本田:この家はあんまりいじってない?

本岡:電気系統の配線を新しくして、一からキッチンを作ったぐらいです。テーブルなどはヨーロッパのアンティークとか少しいいものを入れました。

本田:やってきたことやルーツとか、そういうものが全部うまい具合につながった。スティーブ・ジョブズが言った言葉に「Connecting the dots(点と点をつなぐ)」というのがあってさ。彼も子供の頃から、いろんなことをやっていた。例えばカリグラフィー。何の役に立つんだみたいな感じだったけど、マッキントッシュを作った時、フォント作成にそのカリグラフィーが役に立った。点としてやってきたことがつながって、今がある。まさにそういう感じだよね。「ビオス」でもシェフを“やらされている”という感覚だったら、お客さんは付かない。とことんやったからお客さんを掴んだ。

本岡:本当に運が良かったとずっと思っています。

スペシャリテの「ヒッコリーで燻製した自家製リコッタチーズ メレンゲ オリーブオイル」

本田:コースはどういう感じで考えているの?

本岡:これまで一人で作れる量が限られるので、品数を減らしていましたが、今月から新しいスタッフが入ったので、フィンガーフードを一気に5種類ぐらい増やして、最後に出すミニャルディーズも増やしました。多皿にはあまりしたくないんです。「シェ・イノ」の手島さんがおっしゃっていたんですが、多皿は、食べている時は楽しいけど、一皿の印象が薄くなることがある。もっと食べたいと思った時に、一口で終わっちゃったりするのが寂しい。その通りだと思っていて、このお皿がおいしいと思ったら、食べるのが好きなので2口3口、もう一口食べたいと思っちゃう。なので、オープン当初はポーションをある程度大きくして、皿数を減らしていました。だけど、畑のものを楽しんでいただきたいので、この9月からは、フィンガーフードのような小さくてテンポよく食べられるものを最初に一気に出して、その後の皿数は抑えるというコースになります。

本田:良かったね、シェフが増えて。

本岡:3年前にオープンする時に入る予定だったんですけど、彼に池尻大橋のワインバルでシェフをやらないかという話がきて。そんな機会ないから行っておいでって快く送り出したんです。3年経って、やっぱり一緒に働きたいとなって「KAM」で一緒にやることになりました。すごい力をつけてきて、何でもできるんです。

本田:アシスタントというよりはパートナーという感じ。

本岡:力強いパートナーで、僕の自由度が増えたかなという感じがします。

家族のような仲間とゆっくりと広げる食のコミュニティ

本田:食べ歩きとかに行ったりしているの?

本岡:結構、行っていますね。昔からだと「イチリン ハナレ」。オープンして3カ月ぐらいの時にたまたま行ってから、ずっと通っています。後、仲良しなのは「ラ クレリエール」(移転のため閉店)。互いに行ったり来たりしています。それから「Yama(山)」の勝俣さんとも親しくしています。勝俣さんの実家が山梨だったこともあって、「ビオス」によく来ていただきました。

本田:今後、どういうふうにしていきたいと思っている?

本岡:2023年12月に2店舗目「ERI(エリー)」を東川口駅前にオープンしました。ありがたいことに2カ月目から数字面でプラスになっています。料理長は渡邊理奈さんという、目黒のイタリアン「レストラン ラッセ」で料理長をしていた方です。静岡出身で「ビオス」によく食べに来てくれたことから仲良くなりました。彼女は、喫茶店のような感じのカジュアルなイタリアンで、お客さんがふらっと来てくれて、夜はコースもできるみたいな店がしたいって言っていたんです。「ラッセ」が閉店になるタイミングで、たまたま僕がずっと通っていた、70歳のおじいさんがオーナーの古い喫茶店が閉店することになったんです。誰かやってくれないかなとなって、仲が良かったこともあって僕がやることになりました。それで、理奈さんに声を掛けたら、すごくいい雰囲気だからやりたいということになって。「ERI」がオープンしました。

本田:そっちは地元の人が入っている。

本岡:地元の人にランチが人気みたいです。縁があって、この土地でやっているので、駅周辺の飲食を盛り上げたいなと思っています。1、2年後ぐらいに新店舗を作る予定です。新しく加わってくれたスタッフに、そこの料理長を任せるつもりです。

共同経営者である田代圭佑さんが作る、自家菜園のフルーツや野菜を発酵させたノンアルコールドリンクも評価が高い

本田:また店を作るの? すごいね、店舗展開。どんな感じにするの?

本岡:「KAM」と道を挟んだ向かい側に離れがあって、そこをベーカリー兼ワインバルにしようと思っています。「KAM」のパンを買いたいって方がたくさんいらっしゃるので、朝から夕方ぐらいまではベーカリー。夜はワインバル。「KAM」で召し上がっていただいた後、駅へ帰るまでに一軒寄りたいとかいう方もいらっしゃるんですよ。レストランから駅に帰るまでに立ち寄るルートみたいになればいいなと思っています。

本田:楽しそうだね。いいね、それ。

本岡:任せられる人がいないとなかなかできないと思うんですが、2人とも信頼がおけて、家族みたいに仲が良いんです。そういうメンバーがこの周りに集まって、何かできればいいなと思います。

本田:コミュニティができちゃう。

本岡:その分、料理以外の面でもちゃんと管理して、利益もあげないといけないとは考えています。でも、自然な感じでやれたらいいかなと思っています。

本田:いいね。なんか、肩の力入ってない感じで。ゆっくり、いい感じになっているよね。焦る必要もないし。楽しみだね。街にとってもいい話だもんね。ルーツといろんなものがつながって、ここにあるというのは面白いね。ライフスタイルとしても自然でいい。こういうふうにしたいと思ってもできない人たちの方が多いだろうし。31歳でそれを実現してるのはすごい。いい話をありがとうございました。

本岡:ありがとうございます。

<店舗情報>◆restaurant KAM住所 : 埼玉県川口市戸塚3-1-13TEL : 080-4623-0829

取材:本田直之、食べログマガジン

写真:長尾真志

文:小田中雅子

