YouTube連載「宇野維正のMOVIE DRIVER」 『シビル・ウォー アメリカ最後の日』配信
映画・音楽ジャーナリスト宇野維正によるYouTube連載「宇野維正のMOVIE DRIVER」の最新回『シビル・ウォー アメリカ最後の日』が、リアルサウンド映画部のYouTubeチャンネルにて配信された。トランプ再選直前の警鐘？ 問題作『シビル・ウォー アメリカ最後の日』を観る前に知っておいた方がいいこと【宇野維正のMOVIE DRIVER】
「宇野維正のMOVIE DRIVER」は、宇野が車を運転しながら毎回ピックアップした映画やドラマシリーズについて話す番組。最後に10点満点（小数点あり）で採点を行う。
今回は、アレックス・ガーランド監督の『シビル・ウォー アメリカ最後の日』を紹介。
■公開情報『シビル・ウォー アメリカ最後の日』TOHOシネマズ日比谷ほかにて公開中監督・脚本：アレックス・ガーランド出演：キルステン・ダンスト、ワグネル・モウラ、スティーヴン・マッキンリー・ヘンダーソン、ケイリー・スピーニ―配給：ハピネットファントム・スタジオ2024年／アメリカ・イギリス映画／109分／PG12©2023 Miller Avenue Rights LLC; IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation.公式サイト：https://happinet-phantom.com/a24/civilwar/公式X（旧Twitter）：＠civilwar_jp