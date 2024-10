映画・音楽ジャーナリスト宇野維正によるYouTube連載「宇野維正のMOVIE DRIVER」の最新回『シビル・ウォー アメリカ最後の日』が、リアルサウンド映画部のYouTubeチャンネルにて配信された。

トランプ再選直前の警鐘? 問題作『シビル・ウォー アメリカ最後の日』を観る前に知っておいた方がいいこと【宇野維正のMOVIE DRIVER】

「宇野維正のMOVIE DRIVER」は、宇野が車を運転しながら毎回ピックアップした映画やドラマシリーズについて話す番組。最後に10点満点(小数点あり)で採点を行う。

今回は、アレックス・ガーランド監督の『シビル・ウォー アメリカ最後の日』を紹介。

■公開情報『シビル・ウォー アメリカ最後の日』TOHOシネマズ日比谷ほかにて公開中監督・脚本:アレックス・ガーランド出演:キルステン・ダンスト、ワグネル・モウラ、スティーヴン・マッキンリー・ヘンダーソン、ケイリー・スピーニ―配給:ハピネットファントム・スタジオ2024年/アメリカ・イギリス映画/109分/PG12©2023 Miller Avenue Rights LLC; IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation.公式サイト:https://happinet-phantom.com/a24/civilwar/公式X(旧Twitter):@civilwar_jp