モーニング娘。を卒業後、昨年11月に1年半の留学を終え活動を再開した森戸知沙希(24)が、カントリー・ガールズ結成より10周年を迎える今年11月5日にメモリアル写真集『Co10r Moment』(読み:カラー モーメント/ワニブックス)を発売することが決定した。本写真集のテーマは“十年旅”。自身6冊目の写真集にして、初めての海外ロケを敢行。森戸の「離島へ行ってみたい!」という希望通り、タイ・バンコク、プーケットからさらにラチャ島へ。旅の中で、森戸が歩んだこの10年を回想できる作品となっている。

カントリー・ガールズ時代の雰囲気を残す少女のような透明感。モーニング娘。の頃の溌溂(はつらつ)としたイメージ。そして今、多くの経験を重ね、大人の女性となった森戸の姿を収めている。あらゆるシチュエーションで見られるさまざまな表情からは、この10年、どの瞬間も彩り豊かだったことが感じられ、成長が表現されている。またレトロな街並みや水上マーケットなどタイを満喫する様子や、どこまでも広がるエメラルドグリーンの海を独り占めしている姿は圧巻。懐かしさを感じながらも、これまでにない、飾らない新しい森戸に出会える一冊となっている。■森戸知沙希 コメントグループを卒業してからまさか自分が写真集を出すことができるとは思っていなかったので、驚きとドキドキでいっぱいでした!ですが、念願の初めての海外撮影で、私のナチュラルなところも、24歳になって成長したところも楽しんでいただける一冊になったと思います!タイトルにある、『Co10r』にはいろんな色(表情)の私・タイのカラフルな景色の意味を、『Moment』には今の私の一瞬の表情、儚(はかな)さという意味を込めました。さらに今年はデビュー10周年ということもあり、『10』という記念すべき数字も詰め込みました。ぜひたくさんの方に見ていただきたい1冊です!!!【プロフィール】2014年11月5日カントリー・ガールズの新メンバーに選出され、ハロー!プロジェクトへ加入2015年3月25日1stSg「愛おしくってごめんね/恋泥棒」にてCDデビュー2016年7月 栃木県「とちぎ未来大使」に就任2017年6月26日カントリー・ガールズから移籍し、モーニング娘。と兼任することを発表、同年10月発売Sg「邪魔しないで Here We Go!/弩級のゴーサイン/若いんだし!」から参加2019年12月26日をもってカントリー・ガールズが活動休止、以後モーニング娘。’19としての活動に専念2022年6月20日モーニング娘。'22 CONCERT TOUR 〜Never Been Better!〜森戸知沙希卒業スペシャルもって卒業〜卒業してわずか10日後から語学留学へ、ハワイ・ニュージーランド・カナダと、語学留学で3ケ国を渡り歩く2023年11月帰国、日本での活動を再開