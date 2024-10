歌手・徳永英明が2005年〜15年の10年間にわたって、女性アーティストの名曲をカバーしたアルバム『VOCALIST』シリーズ。そのラストアルバムとなった『VOCALIST 6』(2015年1月21日発売)リリースから10周年を迎える2025年1月21日より3ヶ月連続で、アナログレコード盤全6タイトルが発売されることが決定した。徳永英明の代名詞とも言える『VOCALIST』シリーズは、2005年9月発売の『VOCALIST』から始まった。コンセプトを「J-POP女性アーティストのバラードカバー」に限定し、『VOCALIST』ブランドを確立していった。

第1弾作品『VOCALIST』は、発売から5年後の2010年9/27付のオリコン週間アルバムランキングで、カバーアルバム史上初となる通算200週ランクイン(TOP300入り)を達成するほどのロングセラーに。第5弾『VOCALIST VINTAGE』では新機軸として、昭和を彩った歌謡曲をカバーする試みも好評で、癒やしの作用があると言われる“1/fのゆらぎ声”の心地よさも相まって大ヒットシリーズとなった。全6タイトルのアナログ盤(全てLP2枚組)は、来年1月21日の『VOCALIST』『VOCALIST 2』を皮切りに、同2月26日に『VOCALIST 3』『VOCALIST 4』、3月26日に『VOCALIST VINTAGE』『VOCALIST 6』を順次リリース。『VOCALIST 4』『VOCALIST VINTAGE』『VOCALIST 6』は初のアナログレコード化となる。収録曲は以下のとおり。■『VOCALIST』(アナログ盤2025年1月21日発売/オリジナル:2005年9月14日発売)▼DISC 1SIDE A1. 時代2. ハナミズキ3. 駅SIDE B1. 異邦人2. シルエット・ロマンス3. LOVE LOVE LOVE▼DISC 2SIDE A1. 秋桜2. 涙そうそう3. オリビアを聴きながらSIDE B1. ダンスはうまく踊れない2. 会いたい3. 翼をください4. 卒業写真■『VOCALIST 2』(アナログ盤2025年1月21日発売/オリジナル:2006年8月30日発売)▼DISC1SIDE A1. 雪の華2. いい日旅立ち3. あの日にかえりたいSIDE B1. 未来予想図II2. かもめはかもめ3. セカンド・ラブ▼DISC2SIDE A1. シングル・アゲイン2. あなた3. 恋人よSIDE B1. なごり雪2. M3. 瞳はダイアモンド4. for you…■『VOCALIST 3』(アナログ盤2025年2月26日発売/オリジナル:2007年8月15日発売)▼DISC1SIDE A1. 恋におちて-Fall in Love-2. PRIDE3. 桃色吐息SIDE B1. わかれうた2. やさしいキスをして3. Time goes by▼DISC2SIDE A1. たそがれマイ・ラブ2. 元気を出して3. ENDLESS STORYSIDE B1. まちぶせ2. 月のしずく3. 迷い道4. CAN YOU CELEBRATE?■『VOCALIST 4』(アナログ盤2025年2月26日発売/オリジナル:2010年4月20日発売)▼DISC1SIDE A1. 時の流れに身をまかせ2. 赤いスイートピー3. First LoveSIDE B1. 翳りゆく部屋2. セーラー服と機関銃3. 誰より好きなのに▼DISC2SIDE A1. あばよ2. 月光3. やさしさで溢れるようにSIDE B1. 未来へ2. 待つわ3. あの鐘を鳴らすのはあなた4. 未来予想図■『VOCALIST VINTAGE』(アナログ盤2025年3月26日発売/オリジナル:2012年5月30日発売)▼DISC1SIDE A1. 夢は夜ひらく2. 悲しい酒3. 虹色の湖SIDE B1. 人形の家2. 再会3. 酒場にて4. 夕月▼DISC2SIDE A1. 北国行きで2. ブルーライト・ヨコハマ3. 伊勢佐木町ブルースSIDE B1. 恋の季節2. 愛の讃歌3. 別れのブルース4. 真夜中のギター■『VOCALIST 6』(アナログ盤2025年3月26日発売/オリジナル:2015年1月21日発売)▼DISC1SIDE A1. さよならの向う側2. Woman“Wの悲劇”より3. サンキュ.SIDE B1. 寒い夜だから…2. 桜色舞うころ3. 風立ちぬ▼DISC2SIDE A1. スローモーション2. やさしい悪魔3. 想い出のスクリーンSIDE B1. かもめが翔んだ日2. 告白3. 春なのに4. ダンデライオン〜遅咲きのタンポポ〜