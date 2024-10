氷川きよしが10月4日、自身のInstagramを更新。10月30日、31日にディナーショーを行うホテルニューオータニ東京を訪問し、試食会をしたことを報告した。

氷川は「ディナーショーですから 皆様に最高に美味しいお食事を召し上がっていただき、ご満足いただいて歌のショーにいざなう、25年間ディナーショーはまず料理がメインよ!といつも私はそう思ってきました。」と綴り、ディナーショーと料理への並々ならぬ想いをアピール。コースメニューを片手に微笑む写真をはじめ、料理の数々を紹介した。

また、直近ではアメリカ各地を満喫する様子をInstagramに連日投稿している氷川。9月29日の投稿では「フロリダ良いとこですよ~♡」とマイアミビーチでくつろぐ様子、10月3日には「The world's best entertainment city.Las Vegas 良いとこですよー」と、肩まで伸びた金髪姿でラスベガスを楽しむ様子を投稿している。

10月3日の投稿では「It's been 10 years since my last visit to San Francisco.(最後にサンフランシスコに訪れてから10年経ちました)」と書き出し、「やっぱり日本食って最高サンフランシスコに行くとリョウコママのお店に行くのが楽しみの一つ」と、サンフランシスコにある「RYOKO’S」という日本食レストランに訪れたことを報告。店の前で笑顔の氷川のアップや、店の前で満面の笑顔でピースする氷川とリョウコママや店員たちとの記念写真を投稿し、「Ryoko mama いつも真心をありがとうございます」と綴った氷川。

アメリカを満喫している氷川の様子にファンから「お次はサンフランシスコ。ストレスフリー。お肌ツヤツヤ、笑顔炸裂だな~。」「海外でのKiinaはのびのび生き生きしてて最高 楽しそうで、いいお休み取れてホント良かったな」など多くの反響が寄せられている。

(文=本 手)