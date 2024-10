【JFL第23節】首位高知が2位栃木Cとの直接対決へ　J3ライセンス組どうしの譲れぬ一大決戦

日本フットボールリーグ(JFL)首位の高知ユナイテッドSCが大一番を迎える。2024シーズンのJFLも佳境。順位表を見渡せば、首位高知、2位栃木シティ、4位レイラック滋賀、5位ヴィアティン三重、6位ラインメール青森と、“門番”3位Honda FCを除けば「2025シーズンJ3クラブライセンス」を交付されたクラブが上位に並ぶ。全クラブが第22節まで消化し、残り8試合。J3リーグ入会へ「2位以内」が成績面での最低条件というなか、現実的には首位高知、2位栃木Cがそこを占める可能性が大、という印象だ。

そんななかでの、大一番。10月6日、第23節の「首位高知 vs 2位栃木C」。両者は勝ち点差こそ「4」で、高知はもし敗れても首位陥落とはならないが、ほんの少し前まで「10」前後あった差が縮まり、そんななかでの直接対決に。詰まるところ、高知は直近5試合で1勝2分け2敗とやや停滞中である。今回と似たシチュエーションが前半戦にも。JFL参入5年目、破竹の開幕7連勝でスタートし、この時点でも2位と大きく勝ち点差を離した高知。しかし、第8節でヴェルスパ大分に敗れると、続く第9節も滋賀に敗れて2連敗に。すると、当時2位だったFCティアモ枚方との勝ち点差が「2」に縮まり、第10節がアウェイで枚方との直接対決。敗れれば首位陥落というなか、高知はFW新谷聖基の1発で1-0と勝った。そして、この枚方戦を皮切りに、再び6連勝。第3節での首位浮上から今日に至るまで半年以上、高知はその座を守っているのである。今回、ホームで2位栃木Cとの直接対決。前述の枚方戦とは状況が異なるが、シーズン最終盤を迎えるにあたり、是が非でも勝ちたい一戦であり、それは相手も同じ。J3リーグ入会審査クリアを前提とした場合、優勝なら自動昇格だが、2位なら入替戦が待っているのだ。栃木Cは2日、第18節延期分でV三重と対戦し、象徴たる3トップ、FW田中パウロ淳一、FW吉田篤志、FW藤原拓海を全員ベンチスタートとした上で、2-1と競り勝った。「首位・高知ユナイテッドSC vs 2位・栃木シティ」。今季のJFLで、ここまでで最大のビッグマッチと呼べそうな一戦は、高知県立春野総合運動公園陸上競技場で開催される。◆JFL第23節2024年10月6日(日) 13:00キックオフ高知ユナイテッドSC vs 栃木シティ高知県立春野総合運動公園陸上競技場