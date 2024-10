[10.3 ECL第1節 チェルシー 4-2 ゲント] ゲント のDF渡辺剛が3日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)のチェルシー戦でゴールを決めた。MF伊藤敦樹とともにフル出場するもチームは2-4で敗れた。ゲントはチェルシーの本拠地であるスタンフォード・ブリッジに乗り込んで大会初戦を戦った。2点を先行される中で後半5分、CKの流れから伊藤がこぼれ球を拾って右サイドに展開。FWアンドリ・グジョンセンが上げたクロスに渡辺がファーサイドで合わせ、ゴールネットを揺らした。VARが引いたオフサイドラインでは渡辺と相手DFのラインが重なるほど際どい事象だったが、オンサイドでゴールが認定された。

Andri Gudjohnsen with the assist against Chelsea!



Gent pull one back at the Bridge pic.twitter.com/R7rp3yWdyk