KARAのニコル、東阪ファンコン＜NICOLE FanCon 2024＞詳細発表
KARAのニコルが11月、東京と大阪でファンコン＜NICOLE FanCon 2024＞を開催する。同公演のチケット詳細が発表となった。
◆NICOLE (ニコル) 画像
＜NICOLE FanCon 2024＞は11月18日に東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE、11月20日に大阪・TEMPO HARBOR THEATERといった東阪2ヵ所全4公演の規模で開催されるもの。
チケットのファンクラブ先行受付は10月9日(水)23:59まで。オフィシャル先行受付は10月10日(木)12:00から。
■＜NICOLE FanCon 2024＞
11月18日(月) SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
・1st：open15:00 / start15:30
・2nd：open18:30 / start19:00
（問）DISC GARAGE https://info.diskgarage.com
▼大阪公演
11月20日(水) TEMPO HARBOR THEATER
・1st：open15:00 / start15:30
・2nd：open18:30 / start19:00
（問）ソーゴー大阪 06-6344-3326
●チケット
・FC限定 \11,800(税込)
・一般 \12,800(税込)
※ドリンク代別
※入場年齢制限：4歳以上はチケット必要。3歳以下は入場不可
一般発売：11月2日(土)AM10:00〜各プレイガイド
【FC 先行受付】
受付期間：10月3日(木)12:00 〜 10月9日(水)23:59
【オフィシャル先行受付】
受付期間：10月10日(木)12:00 〜 10月16日(水)23:59
https://r-t.jp/nicole
【楽天チケット先行受付】
受付期間：10月17日(金)15:00 〜 10月22日(火)23:59
https://r-t.jp/nicole
関連リンク
◆ニコル 日本オフィシャルTwitter
◆ニコル オフィシャルTwitter
◆ニコル オフィシャルInstagram
◆ニコル 日本レーベルサイト