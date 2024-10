ベルメゾンより、「スヌーピー」デザインのソファーカバーやラグとして使えるマルチカバーが登場!

中わた入りなので、ソファーや床で温かく過ごすことができます☆

ベルメゾン「スヌーピー」マイクロファイバーのマルチカバー・ソファーカバー

サイズ・価格:

約150×190cm 7,990円(税込)

約190×190cm 9,990円(税込)

約190×270cm 12,900円 (税込)

販売店舗:ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」

ベルメゾンより、「スヌーピー」のソファーカバーやラグとして使えるマルチカバーが登場!

赤をベースに、「スヌーピー」や「ウッドストック」がデザインされています。

「スヌーピー」のきょうだいたちも描かれた楽しい雰囲気のデザインです。

表面には、マイクロファイバー素材を使用。

また、中わた入りのキルト仕上げが施されているので、ソファーにかけるとあたたかいソファーに変身させることができます。

ラグとしても使用可能で、床暖房・ホットカーペットにも対応しています。

中わた入りで、ふんわりとした触り心地とあたたかさがポイントのマルチカバー。

ベルメゾンの「スヌーピー」マイクロファイバーのマルチカバー・ソファーカバーは、ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 中わた入りであたたかい!ベルメゾン「スヌーピー」マイクロファイバーのマルチカバー・ソファーカバー appeared first on Dtimes.