¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛÅÄÂ¼ÃË»ù¡¡ÅÚ°æÀ®¼ù¤È¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Àï¤ØàÃ¦¡¦¿·»þÂåáÀë¸À¡Ö¼ð¤ìÊªÅª¤Ê¤â¤ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÅÄÂ¼ÃË»ù¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢àÃ¦¡¦¿·»þÂåáÀë¸À¤À¡£
¡¡£±£²Æü¤Îºë¶Ì¡¦¹ÔÅÄÂç²ñ¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Îà¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÆÆ£áÅÚ°æÀ®¼ù¡Ê£´£´¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡££¹·î£±£¶ÆüÂçºåÂç²ñ¤Çº´Æ£¸÷Î±¤òÂà¤±£Ö£³¤ËÀ®¸ù¤·¤¿²¦¼Ô¤ËÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢º£²ó¤Î²¦ºÂÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£´Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎÁ´ÆüËÜ»öÌ³½ê¤Ç²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¡¢Î¾Áª¼ê¤¬½ÐÀÊ¡£ÅÄÂ¼¤Ï¡Öº£¤µ¤é¡Ê¥Ù¥ë¥È¤ò¡Ë¼è¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤»þÂå¤òÃÛ¤³¤¦¤È¤«¡¢²¶¤Î»þÂå¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ä¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¤Ê¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¤É¤Á¤éÂ¦¤È¤¤¤¦¤È¿·»þÂåÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼ð¤ìÊªÅª¤Ê¤â¤ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸·¤·¤¯¡¢·ã¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Àï¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤Ä©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡²¦Æ»¥Þ¥Ã¥È¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢¿·À¤Âå¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¨¥ë¥Ô¡¼¥À¡×¤òÃæ¿´¤ËµÞÂ®¤ËÀ¤Âå¸òÂå¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££³·î¤Ë°ÂóîÍ¦ÇÏ¤¬»Ë¾åºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤È¤Ê¤ë£²£´ºÐ£±£°¤«·î¤Ç£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÀèÆü¤Î²¦Æ»¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï°½ÉôÏ¡¤¬½éÍ¥¾¡¡£Í¥¾¡·èÄêÀï¤ÎÁê¼ê¤ÏÆ±¤¸¥¨¥ë¥Ô¡¼¥À¤ÎËÜÅÄÎµµ±¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÅÄÂ¼¤Ï¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆÈ¼«Ï©Àþ¤òÊâ¤à¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÚ°æ¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢²¦ºÂÃ¥´Ô¤¬¤«¤«¤ë°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤Î¥¨¥ë¡¦¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤òÇË¤êÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò½éÂ×´§¡££±·î¤Ëº´Æ£¸÷Î±¤È´äËÜßê»Ë¡¢£²·î¤Ë°¤Éô»ËÅµ¤òÂà¤±¤¿¤¬¡¢£³·î¤Î£Ö£´Àï¤Ç¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¤ËÇÔ¤ì²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡ÅÄÂ¼¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¡©¡¡ÀµÄ¾¸À¤¦¤È¤¢¤Þ¤ê»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÊÁ°²ó²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿»þ¤Ï¡ËÃ¯¤ÎÄ©Àï¤Ç¤â¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡££²ÅÙÌÜ¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢Ã¯¤ÎÄ©Àï¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤È¡£Á´¤ÆÂà¤±¤Æ²¶¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È·ý¤ò°®¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¡¢°æ¾åÎ¿¡¢º´Æ£¤ò·âÇË¤·¤Æ¤¤¿²¦¼Ô¤ÎÅÚ°æ¤Ï¡ÖÅÄÂ¼ÃË»ù¤òÂà¤±¤¿¤é¡¢Á´ÆüËÜ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï£±¼þ¤·¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤Ê¤ó¤«¤¤¤í¤¤¤í¸«¤Æ¤¿¤é¡ØÁ´Æüº¿¹ñ¡Ù¤È¤«½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë²¶¼«ÂÎ¤Ïº¿¹ñ¤·¤Æ¤Ø¤ó¤«¤é¡£²¶¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤ä¤«¤é¡£º£²ó¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±Ò¤·¤¿¤é¡¢Â¾ÃÄÂÎ¤ÎÁª¼ê¤È¤ä¤ë¤Ê¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È£Ö£´Ã£À®¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£