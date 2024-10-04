ÃæÆü¡¦ÇßÄÅ¹¸Âç¡¢DeNA¡¦úð¸ýÍÚÂç(C)Kyodo News

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÖÃæÆü¡ÝDeNA¡×

¡ã10·î4Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡¡23²óÀï¡ä

»î¹ç³«»Ï 18¡§00

Àè¹¶¡§DeNA¡¡¸å¹¶¡§ÃæÆü

¢¡ ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º

¡ÊÃæ¡Ë²¬ÎÓ

¡ÊÍ·¡ËÂ¼¾¾

¡Ê»°¡ËÊ¡±Ê

¡Ê°ì¡ËÀÐÀî¹·

¡Ê±¦¡ËºÙÀî

¡Êº¸¡Ë¥«¥ê¥¹¥Æ

¡ÊÊá¡Ë±§º´¸«

¡ÊÆó¡ËÅÄÃæ

¡ÊÅê¡ËÇßÄÅ

¢¡ ²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º

¡Ê±¦¡Ë³á¸¶

¡Êº¸¡Ë·¬¸¶

¡ÊÃæ¡Ë²ÜÌ¾

¡Ê°ì¡Ë¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó

¡ÊÊá¡Ë¸ÍÃì

¡ÊÆó¡Ë¼ÆÅÄ

¡ÊÍ·¡Ë¿¹·É

¡Ê»°¡ËÎÓ

¡ÊÅê¡Ë茺¸ý