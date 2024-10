「ROAD TO KINGDOM」デビュー同期のTHE NEW SIX＆TEMPESTがStray Kidsの楽曲でバトル！

9月26日(木)に放送された「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」第2話では、VS対戦と題し、各チームはStray Kids対決やENHYPEN対決、NCT、THE BOYZ、TOMORROW X TOGETHERでの楽曲対決など、今をときめくボーイズグループの楽曲にてバトルに挑んだ。まず初めに参加チームは、評価戦のチームバトルで1位のチームから自らがパフォーマンスするアーティストを選んだ。全7組の選択が終了し、いよいよバトルが開幕。デビュー同期のTHE NEW SIXと TEMPESTによるStray Kids対戦が繰り広げられた。TEMPESTのLEWは「THE NEW SIXとはデビュー最初の頃からライバル関係にあった」「今回も番狂わせなく僕たちが勝ちたい」と自分たちが上だと言わんばかりのコメントで会場を沸かせた。これにはTHE NEW SIXも「刺激された、しかも間違ったことは言っていない、だから悲しかったです」と今の心境を吐露した。

その後、自分たちの分析を始めたTHE NEW SIXは、楽曲選択で、「パフォーマンスもミュージックビデオもない」Stray Kidsの「Phobia」と攻めた楽曲で戦いに挑むことを決意。迎えた本番では、蝶を表現したセットと力強いダンス、そしてサプライズでラップパートを披露したり、終盤には波から抜け出せない姿を表現するなど独自のパフォーマンスで沸かせた。これには他のチームも「痺れるね」「すごい」と感動を隠せなかった。続くTEMPESTは、自身が「配信に強い」ことを理解した上で、第1ラウンドからは観客の評価が加わることから「みんなを惹きつけたい」「みんなが知っている楽曲がいいかも」との理由でStray Kidsの代表曲「MANIAC」を選び練習に励んだ。するとリハーサルでTHE NEW SIXのステージを見たメンバーの顔色に異変が。なんとチェーンを使った演出がかぶってしまい「運命のいたずらみたい」「情熱で燃えてきた」と口にした。迎えた本番、TEMPESTはチェーンを用いた演出からパフォーマンスからスタートし、ダンスブレイクを披露するなど圧巻のステージを披露した。いよいよ結果発表に。デビュー同期対決を制したのはTHE NEW SIXだと知ったメンバーは「そうだね、これだよね」と大喜び。ベネフィットの1,000点を獲得します。一方で負けてしまったTEMPESTは「どうしてこうなってしまったんだろう」と肩を落とした。続いて、8TURNとYOUNITEによるENHYPEN対決へ。チームバトル1位の8TURNに挑むYOUNITEは「8TURNより僕たちがうまくできると思ってこの対決を選びました」とやる気満々の様子。一方で追われる立場となった8TURNは、「一番8TURNらしさを見せられる曲」として、「Future Perfect (Pass the MIC)」を選び、いざ本番へ。評価戦1位のステージだと注目が集まる中、非行少年をイメージしたかのような姿で登場したメンバーはさすがコンセプト消化力とダイナミックなダンスを披露し、観客を魅了した。続くYOUNITEは「8TURNがやらないコンセプトをやるのが大事」と作戦をたて、「Bite Me」で戦いに挑むことに。リーダーのウンサンを中心に練習に励み、迎えた本番。事前にメンバーが「映画のようなステージになる」とコメントした通り、まるでホラー映画のような圧巻のパフォーマンスで観客を釘付けにしたたけでなく他メンバーも「怖すぎる」「勝ったんじゃない? イントロが鮮烈すぎる」「どんでん返しの構成があった」と総立ちで大盛り上がり。いよいよ運命の結果発表に。チームバトル対決1位の8TURNを下し、YOUNITEが勝利。メンバーは「想像もしていなかった」と正直に明かした。