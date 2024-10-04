ダイソン、二酸化窒素を1.5倍除去する空気清浄機の最上位モデル
ダイソンは10月4日、空気清浄機の最上位モデル「De-NOxシリーズ」を発表した。「Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター」、「Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機」、「Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx 空気清浄ファン」の3機種を10月7日から順次発売する。
De-NOxシリーズ
「De-NOxシリーズ」は、1台に空気清浄機、扇風機、ヒーター、加湿器といった複数機能を備えた製品。新たに炭酸カリウムを豊富に含むK‐カーボンフィルターを搭載し、従来のダイソンの空気清浄機シリーズに比べてNO2（二酸化窒素）を1.5倍多く除去できるとしている。
De-NOxシリーズは3機種ともMyDysonアプリに対応し、遠隔で空気清浄や加湿機能を操作でき、室内外の空気質情報もリアルタイムで確認することが可能。さらに、2025年からはスマートホーム規格のMatterにも対応し、異なるIoTデバイスをインターネット接続なしでシームレスに管理することが可能となる。
「De-NOxシリーズ」使用イメージ
「Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター」の機能は、空気清浄機／ヒーター／扇風機。本体サイズはW248×D248×H764mm、重量は5.55kg。消費電力は最小6W、最大40W（温風モード：最大1400W）。空気清浄能力適用床面積（畳）は9畳（30分）、25畳（60分）、（8畳を浄化する目安27分）。暖房能力適用床面積（畳）は10畳／5畳（コンクリート住宅）、6畳／4畳（木造住宅）。
「Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機」の機能は、空気清浄機／加湿器／扇風機。本体サイズはW312×D312×H923mm、重量は8.12kg。消費電力は最小2W、最大50W。空気清浄能力適用床面積（畳）は12畳（30分）、36畳（60分）、（8畳を浄化する目安22分）。加湿能力適用床面積（畳）は10畳／6畳（350ｍL/h）。
「Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx 空気清浄ファン」の機能は、空気清浄機／扇風機。本体サイズはW220×D220×H1,050mm、重量は4.91kg。消費電力は最小6W、最大40W。空気清浄能力適用床面積（畳）は12畳（30分）、35畳（60分）、（8畳を浄化する目安22分）。
「De-NOxシリーズ」は、1台に空気清浄機、扇風機、ヒーター、加湿器といった複数機能を備えた製品。新たに炭酸カリウムを豊富に含むK‐カーボンフィルターを搭載し、従来のダイソンの空気清浄機シリーズに比べてNO2（二酸化窒素）を1.5倍多く除去できるとしている。
De-NOxシリーズは3機種ともMyDysonアプリに対応し、遠隔で空気清浄や加湿機能を操作でき、室内外の空気質情報もリアルタイムで確認することが可能。さらに、2025年からはスマートホーム規格のMatterにも対応し、異なるIoTデバイスをインターネット接続なしでシームレスに管理することが可能となる。
「De-NOxシリーズ」使用イメージ
「Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター」の機能は、空気清浄機／ヒーター／扇風機。本体サイズはW248×D248×H764mm、重量は5.55kg。消費電力は最小6W、最大40W（温風モード：最大1400W）。空気清浄能力適用床面積（畳）は9畳（30分）、25畳（60分）、（8畳を浄化する目安27分）。暖房能力適用床面積（畳）は10畳／5畳（コンクリート住宅）、6畳／4畳（木造住宅）。
「Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機」の機能は、空気清浄機／加湿器／扇風機。本体サイズはW312×D312×H923mm、重量は8.12kg。消費電力は最小2W、最大50W。空気清浄能力適用床面積（畳）は12畳（30分）、36畳（60分）、（8畳を浄化する目安22分）。加湿能力適用床面積（畳）は10畳／6畳（350ｍL/h）。
「Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx 空気清浄ファン」の機能は、空気清浄機／扇風機。本体サイズはW220×D220×H1,050mm、重量は4.91kg。消費電力は最小6W、最大40W。空気清浄能力適用床面積（畳）は12畳（30分）、35畳（60分）、（8畳を浄化する目安22分）。