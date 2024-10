【レポート】YOASOBI結成5周年を記念したギャラリーに、Ayaseとikuraが一足先に潜入

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「歴史を感じますね」(ikura)、「そうだね。YOASOBIは音楽でも様々なことに挑戦してきたけど、今回はファッションの角度から、その姿勢を表現できたと思う」(Ayase)

YOASOBIが、10月5日から14日まで、現在グランドオープン前の工事中の「Ginza Sony Park」とともに『YOASOBI KEEP OUT GALLERY PRODUCED BY VI/NYL』を開催する。

このギャラリーには、YOASOBI結成5周年を記念して、10月30日にリリースする『VI/NYL SUPER YOASOBI 5TH ANNIVERSARY BOOK』に掲載される撮りおろしショットやスペシャルムービーが展示される。

2021年に開催された初のワンマンライブ『KEEP OUT THEATER』では、ミラノ座跡地(現・東急歌舞伎町タワー)の工事現場から配信を行い大きな反響を呼んだYOASOBI。今回の『YOASOBI KEEP OUT GALLERY PRODUCED BY VI/NYL』も、まだ「工事現場」が残る「Ginza Sony Park」に忍び込んで作られる展示となる。来場者は会場入口でゲストパスを受け取り、“KEEP OUT”テープが張り巡らされた会場に入って行く。

また、『VI/NYL SUPER YOASOBI 5TH ANNIVERSARY BOOK』の会場予約特典やVI/NYLのグッズ販売も予定している。さらに、Ginza Sony Parkに隣接する西銀座駐車場の地下1階にあるSony Park Miniでは、期間限定のコラボドリンクが用意される。

10月5日のオープンに先駆け、一足先にAyaseとikuraが会場を訪問。その様子をレポートする。

■YOASOBI内覧レポート

華やぐ銀座の街中で、ひときわ異彩を放つ打ち放しのコンクリート建築。2017年3月に営業終了したソニービルを建て替えて誕生するGinza Sony Parkは、ついに2024年8月に竣工し、2025年1月のグランドオープンに向けて着々と工事が進められている。

『YOASOBI KEEP OUT GALLERY PRODUCED BY VI/NYL』は、その工事中の建物内にYOASOBIが“忍び込んで”行う展覧会。オープンに先がけて、Ayaseとikuraが会場に潜入した。数寄屋橋交差点とシームレスにつながった建物のエントランス部分は、開放感のある吹き抜けで、時折心地いい風が運ばれてくる。ふたりは完成したての建物を前に「わあ、すごい!」と声を上げ、螺旋階段が目を引くユニークな建築の構造に興味津々の様子だ。

グランドオープン前ということでエントランスには柵が設けられているが、そこには「YOASOBI KEEP OUT」と書かれたオリジナルのバリケードテープや、さまざまな標識がちりばめられ、イベントへの期待感を高める。さらにコンサートなどでおなじみの大きなYOASOBIのサインも設置されており、Ayaseとikuraは笑顔で記念撮影を楽しんだ。ちなみにYOASOBIが2021年2月に初のワンマンライブを行ったのは、新宿歌舞伎町にある東急歌舞伎町タワー建設中の工事現場で、ライブのタイトルは『KEEP OUT THEATER』だった。ふたりの遊び心は、結成5周年を迎えた今も健在なことがよくわかる。

エレベーターに乗り、いよいよ3階の会場へ。エレベーター内にも養生が施されており、工事中のムードが満載だ。ドアが開くと、まずはYOASOBIからのメッセージが来場者を迎える。場内には計34枚の写真が展示され、それぞれセンチ四方またはセンチ四方のビッグサイズ。『VI/NYL SUPER YOASOBI 5TH ANNIVERSARY BOOK』でふたりが撮影した様々なファッション/シチュエーションの写真が飾られており、Ayaseとikuraは「たくさん着て、たくさん撮ったね」「写真が大きくて迫力がすごい!」としみじみ話しつつ、1枚1枚をじっくりと見つめて歩いて行く。

特にお気に入りの写真をそれぞれに尋ねると、「全部好きなので悩みますが…」と話しつつ、Ayaseは古民家で撮影されたショット、そしてネックピローが付いた服を着た自身のショットをチョイス。ikuraは少しワイルドな表情を浮かべた、学校を舞台としたショットを挙げていた。様々なシチュエーションで撮影された展示写真では、YOASOBIらしい姿はもちろん、あらたなふたりの表情にも出会えるはずだ。

さらに場内では、撮影時のスペシャルムービーも上映。浅草花やしきで上下するアトラクション「ぴょんぴょん」に乗って無邪気にはしゃぐ自分たちの姿を見て、Ayaseとikuraは声を上げて笑う。その横には撮影の際にふたりが乗ったパンダカー2台も展示されており、運転が得意なAyaseは「これ、ちゃんとパーキングに入ってないな?」と細部までしっかりチェックして笑いを誘っていた。場内は撮影禁止だが、このパンダカーの前でのみ来場者が写真を撮って楽しめるので、ぜひ記念の1枚を残してほしい。

展示を堪能し、ikuraは「たくさんのコーディネートを着て撮影して、YOASOBIがこの5年間で本当にいろんなことにチャレンジしてきたということが、ファッションで見せられているなと感じました。歴史を感じますね」と感慨深げにコメント。これを受けてAyaseは「そうだね。YOASOBIは音楽でも様々なことに挑戦してきたけど、今回はファッションの角度から、その姿勢を表現できたと思う」と話し、来場者へ「YOASOBIの5年間の軌跡を感じてください」とメッセージを送った。

なお開催期間中「Sony Park Mini」では、コラボドリンク「YOASOBI / KEEP OUT SMOOTHIE」を提供する。6種類のベリーと和紅茶を使ったスムージードリンクで、試飲したふたりは「ベリーがたくさん入っていて爽やかな味。おいしい!」と味わっていた。カップには「YOASOBI KEEP OUT」のバリケードテープを模したシールが貼られており、剥がして持ち帰ることも可能だ。Ayaseは「PCに貼ったりしてもいいだろうね」とアイデアを出していた。

「Sony Park Mini」は、Ginza Sony Parkに隣接する西銀座駐車場の地下1階にこじんまりと構えられたスペース。真横が駐車場というロケーションに、ふたりは「こんな場所にあるんだね」と驚いていた。なお店内の壁には、『VI/NYL SUPER YOASOBI 5TH ANNIVERSARY BOOK』より2枚の写真が展示されており、Ayaseとikuraが直筆サインを残している。展覧会の参加者でなくとも利用できるので、銀座に降り立った際は立ち寄ってみては。

グランドオープン前の今しか味わえない、ワクワクに満ちた特別な体験。ぜひ工事中のGinza Sony Parkに忍び込んで、YOASOBIのこれまでとこれからを堪能してほしい。

TEXT BY 岸野恵加

PHOTO BY Kato Shumpei

(C)Ginza Sony Park Project

イベント情報

『YOASOBI KEEP OUT GALLERY PRODUCED BY VI/NYL』

10/05(土)~10/14(月・祝)東京・Ginza Sony Park

書籍情報

2024.10.30 ON SALE

『VI/NYL SUPER YOASOBI 5TH ANNIVERSARY BOOK』

『YOASOBI KEEP OUT GALLERY PRODUCED BY VI/NYL』の詳細はこちら

https://www.sonypark.com/ginza/038/

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/