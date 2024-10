ベルメゾンより、「スヌーピー」デザインのトイレラックが登場!

ブルーとベージュの2デザインが展開された、狭いお手洗いにも置きやすいスリムタイプのトイレラックです☆

ベルメゾン「スヌーピー」スリムトイレラック

価格:

3段 17,900円(税込)

4段 22,900円(税込)

サイズ:

3段 幅16、奥行40、高さ60cm

4段 幅16、奥行40、高さ74cm

カラー:2種類(ブルー・ベージュ)※ベージュは4段のみ

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンより、「スヌーピー」デザインのトイレラックが登場!

狭いトイレスペースでも置きやすいスリムタイプのラックです。

引出しには、トイレットペーパーのストックや、お掃除アイテムなどを収納することができます。

最下段は深型で、高さのあるトイレ用洗剤などもすっきり収納することができる、便利なサニタリーグッズです。

ブルー

種類:3段・4段

ブルーとホワイトを基調としたラック。

おしゃれなギンガムチェックもポイントです。

一番下の段には、屋根の上で新聞を読む「スヌーピー」がデザインされています。

4段ラックの上から3段目には、お花になった「スヌーピー」と「ウッドストック」の姿が。

お手洗いを明るい雰囲気にしてくれるデザインです。

ベージュ

種類:4段

落ち着きのあるベージュのラック。

2段目にはたくさんの「ウッドストック」、3段目には「チャーリー・ブラウン」が着ているお洋服の模様がデザインされています。

一番下の段には、バス停でバスを待つ「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」が描かれています。

トイレットペーパーやお掃除道具をすっきり収納することができる「スヌーピー」デザインのトイレラック。

ベルメゾンの「スヌーピー」スリムトイレラックは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

