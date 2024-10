東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」に、室数限定のクリスマスのデコレーションルームが登場!

2メートルを超えるツリーが設置されたスイートルームや、イルミネーションをバルコニーから楽しめるお部屋などが用意されています☆

ホテルオークラ東京ベイ「クリスマスデコレーションルーム」

宿泊期間:2024年11月8日(金)〜12月25日(水)

ホテルオークラ東京ベイに、ホテルのお部屋でクリスマスを満喫できる、クリスマス装飾を施したデコレーションルームが登場。

2メートルを超えるツリーが設置されたスイートルームが用意されるほか、イルミネーションをバルコニーから楽しめるお部屋なども販売されます。

また、滞在中には、パティシエ特製のクリスマススイーツも提供。

さらにクイズを解きながらスタンプを押してサンタクロースが用意した素敵なアニバーサリーカードを完成させる『クイズスタンプラリー 〜サンタクロースからの贈り物〜』への参加ができます☆

「【1日1室限定】 Memorable Christmas Suiteで特別なひとときを」宿泊プラン

価格:1人 31,827円〜(1泊1室2名利用時料金/税・サ込)

予約期間:2024年12月22日(日)12:00まで

宿泊期間:2024年11月8日(金)から12月25日(水)チェックインまで

対象客室:デラックスジュニアスイートルーム

クリスマスカラーの赤と白を基調としたデコレーションが施された、1日1室限定のスイートルーム。

お部屋の扉を開けると、電飾が華やかに輝く2.4メートルの大きなクリスマスツリーが目を引き、クリスマス気分を演出します。

ベッドまわりには、雪景色のホワイトクリスマスをイメージした装飾も。

非日常的な空間で落ち着いたひとときを過ごすことができます。

さらに、1泊につき一人1個限定で、パティシエ特製のクリスマススイーツが楽しめます。

※エキストラベッド(有料)の追加で最大3名様まで利用可能

※One Harmony会員の方は、表示料金よりさらに10%OFFが適用となります。

※上記は2024年10月4日現在の料金です。料金変動プランのため、ご予約時点の料金が適用されます

【室数限定】クリスマスルーム宿泊プラン

価格:1人 23,206円〜(1泊1室2名素泊まりプラン利用時料金/消・サ込)

予約期間:2024年12月22日(日)12:00まで

宿泊期間:2024年11月8日(金)から12月25日(月)チェックインまで

対象客室:デラックスルーム

プラン内容:パティシエ特製クリスマススイーツ(1泊につきお一人様1個)、『クイズスタンプラリー 〜サンタクロースからの贈り物〜』参加権利付き(有料人員分)

ピンクゴールドを基調としたオーナメントや、タッセルを飾ったクリスマスツリーがエレガントな、室数限定のデコレーションルーム。

ヘッドボードの上には温かな光が灯るクリスマスの街並みがあしらわれ、落ち着きのある空間を演出しています。

ゆったりと大人のクリスマスを過ごせる客室です。

また、お部屋のバルコニーからは、コートヤード(中庭)に飾られた期間限定のイルミネーションを楽しめます。

※One Harmony会員の方は、表示料金よりさらに10%OFFが適用となります

※上記は2024年10月4日現在の料金です。料金変動プランのため、予約時点の料金が適用されます

※素泊まり、朝食付きから選択できます

大切な方と記憶に残る特別なクリスマスが楽しめる宿泊プラン。

ホテルオークラ東京ベイの室数限定クリスマスデコレーションルームは、2024年11月8日より提供開始です☆

