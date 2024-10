ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」に、ホテルの客室で特別なケーキを楽しめる、冬期限定の宿泊プランが登場!

直径12センチメートルのフルーツケーキに、いちご、スノーボールクッキー、そして雪の結晶をイメージしたチョコレートをトッピングした本プラン限定のケーキを楽しめます☆

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「〜アーカラ特製ウィンタースノーケーキ付き〜チキンBOXとスパークリングで冬の夜に乾杯!」

料金:1人 17,500円〜(税・サ込)

予約期間:2024年10月4日(金)〜1月1日(水)

宿泊期間:2024年11月5日(火)〜1月5日(日)

内容:

・ウィンタースノーケーキ 1泊1室につき1つ

・チキンボックスセット(チキン・ポテト・焼きおにぎり) 1泊1室につき1つ・スパークリングワイン(ハーフボトル375ml) 1泊1室につき1本

・ブッフェダイニング「アーカラ」の朝食

提供方法: 17時30分〜21時30分のお時間に、ホテル3階ブッフェダイニング「アーカラ」入口でウィンタースノーケーキとチキンボックスをお渡し

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、ホテルの客室で特別なケーキを楽しめるこの冬限定の宿泊プラン「〜アーカラ特製ウィンタースノーケーキ付き〜チキンBOXとスパークリングで冬の夜に乾杯!」が登場!

ケーキは、プラン限定の特別仕様になっています。

直径12センチのフルーツケーキに、いちご、スノーボールクッキー、そして雪の結晶をイメージしたチョコレートをトッピング。

さらに、ケーキの縁にはホワイトリーフチョコレートをあしらい、冬の雪山に降り注ぐ粉雪をイメージしています。

この時期ならではのムードを楽しめる一品です。

さらに特典として、ホテルブッフェダイニング「アーカラ」特製のチキンボックスとスパークリングワインが提供されます。

パークの景色を一望できる「パークビュールーム」で、お部屋でゆっくり寛ぎたい方にもぴったりのプランです。

ご友人や大切な方と一緒に、ウィンターシーズンを特別な思い出にできるプラン。

ケーキと共に、贅沢なひとときを楽しめます。

お部屋でパークの夜景を眺めながら、ケーキやチキン、スパークリングワインが楽しめる宿泊プラン。

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「〜アーカラ特製ウィンタースノーケーキ付き〜チキンBOXとスパークリングで冬の夜に乾杯!」は、2024年10月4日より予約開始です☆

※ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

※本プランのケーキ・チキンボックスはお部屋へのお届けサービスはありません

※スパークリングワインは事前にお部屋へ用意されます

