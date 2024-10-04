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Cooking at the Cottage. pic.twitter.com/YJniA1K8Un— Fulham Football Club (@FulhamFC) September 21, 2024