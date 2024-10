【ウルリッヒ・フォン・フッテン メドヘン・トリュンマーVer.】2026年1月 発売予定価格:24,200円

海外のフィギュアメーカー「AniGame」は、フィギュア「ウルリッヒ・フォン・フッテン メドヘン・トリュンマーVer.」を2026年1月に発売する。価格は24,200円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より鉄血陣営の戦艦「ウルリッヒ・フォン・フッテン」の着せ替え「メドヘン・トリュンマー」の姿を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

ビキニタイプの水着のような服装とメイド服を組み合わせた独特の衣装を見事に再現しており、ギュッと引き締められた胸元の表現や、背中が大きく開けた様子など魅惑的なフィギュアに仕上がっている。

なお海外商品のため、発売が長期延期されたり、発売中止となる可能性が国内商品と比べて高い傾向にあり、パッケージに傷みのあるものでも、メーカー交換ができない。

仕様:塗装済み完成品フィギュア スケール:1/6スケール サイズ:全高 約280mm(台座含む) 素材:PVC、ABS スカートはキャストオフ可能

購入特典「キャラ色紙」(140mm × 210mm)

(C) Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。