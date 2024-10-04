KARA ニコル、日本ソロファンコンのキービジュアルが公開！
彼女が所属しているKARAは、今年7月に約1年8ヶ月ぶりのカムバックを果たした。さらに、8月には9年ぶりとなる日本コンサートツアー「KARASIA」を開催するなど、精力的な活動を繰り広げている。
2024年初となるニコルの公演は、11月18日（月）にSHIBUYA PLEASURE PLEASURE、11月20日（水）にTEMPO HARBOR THEATERで行われる。
■公演概要
「NICOLE FanCon 2024」
【日程・会場】
●東京公演
2024年11月18日（月）
＜1st＞15:00開場 / 15:30開演
＜2nd＞18:30開場 / 19:00開演
会場：SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
問い合わせ：DISC GARAGE
●大阪公演
2024年11月20日（水）
＜1st＞15:00開場 / 15:30開演
＜2nd＞18:30開場 / 19:00開演
会場：TEMPO HARBOR THEATER
問い合わせ：ソーゴー大阪 06-6344-3326（平日14:00〜16:00）
【料金】
・FC限定：11,800円（税込）
・一般：12,800円（税込）
※ドリンク代別
入場年齢制限：4歳以上はチケット必要。3歳以下は入場不可
＜FC先行＞
FC特別料金 \11,800（税込）
【受付期間】10月3日（木）12:00 〜 10月9日（水）23:59
【当落発表・入金期間】10月12日（土）12:00 〜 10月16日（水）23:59
＜オフィシャル先行＞
【受付期間】10月10日（木）12:00 〜 10月16日（水）23:59
【当落発表・入金期間】10月18日（金）12:00 〜 10月日（水）23:59
【受付URL】https://r-t.jp/nicole
＜楽天チケット先行受付＞
【受付期間】10月17日（金）15:00 〜 10月22日（火）23:59
【当落発表・入金期間】10月24日（木）12:00 〜 10月27日（日）23:59
【受付URL】https://r-t.jp/nicole
＜一般発売＞
11月2日（土）AM10:00 〜 各プレイガイド
■関連リンク
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