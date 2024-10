ハーゲンダッツの「40周年記念商品」の第3弾として、ミニカップから「復刻チョコレート&華もち」と「復刻キャラメル&華もち」が期間限定で登場!

過去と現在の名作による限定コラボによって生まれた、革新的な味わいの和洋スイーツです☆

ハーゲンダッツ ミニカップ「復刻チョコレート&華もち/復刻キャラメル&華もち」

価格:各351円(税込)

内容:88ml

発売日:2024年10月8日(火)

ハーゲンダッツの「40周年記念商品」の第3弾として、ハーゲンダッツ ミニカップの「復刻チョコレート&華もち」と「復刻キャラメル&華もち」が期間限定で登場!

過去の名作フレーバーを復刻して、現在も人気の“華もち”シリーズと掛け合わせた、“「復刻フレーバー」×「和の人気シリーズ」”の限定コラボレーションが40周年記念スイーツのフィナーレを飾ります。

「復刻フレーバー」は、日本で初めて開発されたチョコレートフレーバー『ショコラ クラシック』と、復刻を望む声が寄せられたキャラメルフレーバーのパイオニア『ドルセ・デ・レチェ(キャラメル)』です。

ハーゲンダッツらしい濃厚な「復刻フレーバー」の味わいと“華もち”らしい和のエッセンスを融合させるために、チョコレート餡、キャラメル餡が新たに開発され、和洋折衷の新たなおいしさが実現しています。

2015年に登場した「華もち」は、なめらかなアイスクリームともちを一緒に味わえるように、冷凍下でもスプーンで切れるもちの柔らかさにこだわった、人気の本格和スイーツシリーズです。

濃厚な味わいのアイスクリームと柔らかく伸びる“もち”が織り成す、味わいと食感の贅沢なハーモニーが楽しめます。

復刻チョコレート&華もち

濃厚な味わいのビターチョコレートアイスクリームに、柔らかなもちをのせ、奥行きある味わいのチョコレート餡をトッピングした「復刻キャラメル&華もち」

ハーゲンダッツが日本で開発した初のチョコレートフレーバー『ショコラ クラシック』と人気シリーズ華もちがコラボレーションしたアイスクリームです。

『ショコラ クラシック』は、2005年9月から2009年10月の期間に販売されていたフレーバー。

厳選したクーベルチュールチョコレートを使用した、上品な味わいのチョコレートアイスクリームです。

ハーゲンダッツ誕生時から愛されているチョコレートフレーバーを、日本で初めて開発した記念すべきスイーツとなっています。

こだわりポイント1)上品で濃厚なビターチョコレートアイスクリーム

クーベルチュールチョコレートを使用することで、本格的なカカオの風味となめらかな舌触りが実現。

『ショコラ クラシック』を思わせるビター感のある上品で濃厚なチョコレートの味わいが堪能できます。

こだわりポイント2)もちと合わさると生チョコレートのような食感になるチョコレート餡

白餡をベースに、隠し味にカラメルやコニャックを加えたチョコレート餡は、奥行きある味わいが特長。

柔らかなもちと一体感のあるなめらかな食感で、まるで生チョコレートのようなくちどけを演出します。

復刻キャラメル&華もち

甘く香ばしいキャラメルアイスクリームにとろりとしたキャラメルソースを混ぜ込み、柔らかなもちをのせた「復刻キャラメル&華もち」

もちの上には、上品な甘さのキャラメル餡がトッピングされています。

ハーゲンダッツ ジャパンにおけるキャラメルフレーバーのパイオニア『ドルセ・デ・レチェ(キャラメル)』と、人気シリーズ華もちがコラボレーションしたアイスクリームです。

『ドルセ・デ・レチェ(キャラメル)』は、1999年10月から2007年7月の期間に販売されていたフレーバー。

ミルクを煮詰めて作ったキャラメルソースが、キャラメル風味のアイスクリームにマーブル状に混ぜ込まれています。

ファンの多いキャラメルフレーバーの中で、初めて販売されたパイオニア的存在で、今でも復刻を望む声が上がる人気のアイスクリームです。

こだわりポイント1)とろ〜りとしたソースを混ぜ込んだキャラメルアイスクリーム

こだわりポイントの一つは、とろ〜りとしたソースを混ぜ込んだキャラメルアイスクリーム。

キャラメルアイスクリームに、とろりととろけるキャラメルソースを混ぜ込まれ、『ドルセ・デ・レチェ(キャラメル)』を思わせる濃厚なキャラメルの風味を存分に楽しめます。

こだわりポイント2)もちと合わさると生キャラメルのような食感になるキャラメル餡

キャラメル餡には白餡を使用しており、ミルキーなコクに和の味わいが調和した上品な甘さが特長。

柔らかなもちと一体感のあるなめらかな食感で、まるで生キャラメルのようなくちどけを演出します。

TOMORROW X TOGETHERタイアップ企画

本商品の発売を記念し、今年自身3度目のワールドツアーを開催し、日本でも4大ドームツアーを行うなど、世界中で高い人気を得ている「TOMORROW X TOGETHER(トゥモロー バイ トゥギャザー)」とタイアップ。

40周年らしい幅広い展開で驚きをお届けする企画です。

タイアップ動画

ティザームービー配信開始日時:2024年10月4日(金)11:30

試食動画配信開始日時:2024年10月8日(火)より、順次公開

配信場所:ハーゲンダッツ ジャパン公式X

2024年10月4日(金)より、音声予告動画を公開中。

また、売日である2024年10月8日(火)以降、メンバーそれぞれがミニカップ『復刻チョコレート&華もち』と『復刻キャラメル&華もち』を試食するショートムービーが、ハーゲンダッツ ジャパン公式SNSで公開予定です。

TOMORROW X TOGETHERプロフィール

TOMORROW X TOGETHER はSOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIで結成された、グローバルで活躍する5人組ボーイグループ。

グループ名は「それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く」という意味が込められています。

2020年1月にシングル「MAGIC HOUR」で日本デビュー。

2024年は自身初でK-POPアーティスト史上最速となる4大ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT:PROMISE> IN JAPAN』を東京、大阪、愛知、福岡で開催しています。

「40周年記念商品」の第3弾として「和の人気シリーズ」“華もち”とのコラボレーションを楽しめる『ショコラ クラシック』と『ドルセ・デ・レチェ(キャラメル)』が復刻。

ハーゲンダッツ ミニカップ「復刻チョコレート&華もち/キャラメル&華もち」は、2024年10月8日(火)より発売です☆

