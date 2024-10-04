Ž¢°ÂÇÜŽ¥ËãÀ¸ÂÎÀ©¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹Ž£¤³¤È¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡Ä²ò»¶¤òµÞ¤°ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â±£¤·¤¿¤¤Ž¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¼åÅÀŽ£
¢£±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤â¶Ã¤¤¤¿¡ÖÀÐÇË»á¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¡×
Ãæ±ûÀ¯³¦¤ÏÀÐÇËÌÐÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤¹¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤à·ãÆ°¤Î¾ðÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÏÁíºÛÁª¤òÄÌ¤·¤Æ·ëÂ«¤ò¿¼¤á¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÊÝ¼é·ÏµÄ°÷¤¬Îä¶ø¤µ¤ì¤ÆÅÞÆâÂÐÎ©¤¬·ã²½¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÁíºÛÁª¤Î¼çÄ¥¤òËÝ¤·¡¢½½Ê¬¤ÊÏÀÀï¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁá´ü²ò»¶¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤ÆÌîÅÞ¤«¤é¤ÎÌÔÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÃµ¤ë¤È¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î´í¤¦¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«µÕÅ¾¤·¤ÆÀÐÇË»á¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Âç¼ê¥Þ¥¹¥³¥ßÀ¯¼£Éô¤ÇÀÐÇË»á¤òÃ´Åö¤·¤¿ÈÖµ¼Ô¤Î1¿Í¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¡¢¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬ÅÞ°÷É¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê1°ÌÄÌ²á¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢·èÁª¤Ç¤â¹â»Ô»á¤¬¾¡¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×
¹â»Ô»á¤Ï1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ÇÅÞ°÷É¼¤¬ÀÐÇË»á¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¾å²ó¤ê¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ç¤ÏÂç¤¤¯ÆÍ¤Êü¤·¤Æ·×181É¼¤ò³ÍÆÀ¡£2°Ì¤ÎÀÐÇË»á¤Ï154É¼¤Èº¹¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç·èÁª¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¡¢ÀÐÇË¿Ø±Ä¤ÏÅÞ°÷É¼¤ÇÂ¾¸õÊä¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÇµÄ°÷É¼¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ëÀïÎ¬¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¹â»Ô»á¤ËÅÞ°÷É¼¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢·èÁª¤ÇÀÐÇË»á¤¬µÄ°÷É¼¤Ç¤âÅÔÆ»ÉÜ¸©É¼¤Ç¤â¹â»Ô»á¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿·ë²Ì¤Ï¡¢¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¢£µì°ÂÇÜÇÉ¤Î°ìÉô¤¬¹â»Ô»á¤«¤éÎ¥È¿¤·¤¿ÍýÍ³
¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È·èÁª¤Ç¤Ï¹â»Ô»á¤Ë¤ÏÊÝ¼é·ÏµÄ°÷¤ÎÂ¿¤¤µì°ÂÇÜÇÉ¤ä¡¢ÀÐÇË»á¤Èµ÷Î¥¤¬¤¢¤ëËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬Î¨¤¤¤ëËãÀ¸ÇÉ¡¢¤½¤ì¤Ë¸Æ±þ¤·¤ÆµìÌÐÌÚÇÉ¤ä¾®ÎÓÂëÇ·¿Ø±Ä¤¬¤Ä¤¯¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤ÇÀÐÇË»á¤Ë¤Ï¿ûµÁ°Î»á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ä¡¢À¯ºö¤Î·ÑÂ³À¤òµá¤á¤ë´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤Îµì´ßÅÄÇÉ¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¿Ø±Ä¤¬¤Ä¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÇÉÈ¶¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ç½¾Ï¢¹Õ¤È¤ÏÎ¥¤ì¤¿µÄ°÷¤âº£²ó¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ä¤«¤ÏÍ½¸«¤·¤¬¤¿¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡×
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÀÐÇË»á¤¬µÕÅ¾¤·¤¿ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¹â»Ô»á¤ÏÊÝ¼é¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¿¥«ÇÉ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢Íè¤ë²ò»¶ÁíÁªµó¤ÇÃæ´ÖÁØ¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È·É±ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Àè¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞÂåÉ½Áª¤Ç¤ÏÅÞÆâÊÝ¼éÇÉ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤¬ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Î©·û¤¬²º·òÊÝ¼é¤Ë¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¹¤²¤ëÃæ¡¢¹â»Ô»á¤Ç¤ÏÊÝ¼é¤ÎÃæ¤Ç¤â¶¹¤¤ÁØ¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¼Â¤Ïµì°ÂÇÜÇÉ¤Î°ìÉô¤â¹â»Ô»á¤«¤éÎ¥È¿¤·¤ÆÀÐÇË»á¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô»á¤Ï²áµî¤ËÇÉÈ¶¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿·Ð°Þ¤«¤é¡¢°ìÉô¤ÎÊÝ¼é·ÏµÄ°÷¤È¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×
¢£¸¢Àª¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡Ö°ÂÇÜ¡¦ËãÀ¸ÂÎÀ©¡×¤ÎÊø²õ
¹â»Ô»á¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢²ò»¶¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï°ÂÇÜÇÉ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÅÞÆâ¤ÎÌ¾ÌçÇÉÈ¶¡¢À¶ÏÂ²ñ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬2011Ç¯¤ËÂà²ñ¡£
ÍýÍ³¤ÏÍâÇ¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÇÉÈ¶²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿Ä®Â¼¿®¹§»á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÇÜ¿¸»°»á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢ÇÉÈ¶¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡ÖÉÔµÁÍý¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÇÉÈ¶¤Ë»Ä¤Ã¤Æ°ÂÇÜ»á¤ò±þ±ç¤·¤¿µÄ°÷¤âÂ¿¿ô¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¹â»Ô»á¤ÈÀ¶ÏÂ²ñ¤Î°ìÉôµÄ°÷¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¹Â¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö2021Ç¯ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï°ÂÇÜ»á¤¬¹â»Ô»á¤Î»Ù±ç¤ËÆ°¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ÂÇÜ»á¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËÎ¢¶âÌäÂê¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¶ÏÂ²ñ¤¬²ò»¶¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÊÝ¼é·ÏµÄ°÷¤ÎÉ¼¤ò´°Á´¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤³¤¦¤·¤Æ¿·¤·¤¯È¯Â¤·¤¿ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤Ë½Å¿¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÄ´À°Ìò¤ÇÂ¸ºß´¶¤¬Çö¤¤ÁíÌ³²ñÄ¹¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬ÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡Ö»ä¤ò»Ù±ç¤·¤¿Ãç´Ö¤ò½è¶ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Ç¼¤·¤ÆÀ¯¸¢¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹â»Ô¿Ø±Ä¤«¤é¤ÎÆþ³Õ¤äÅÞÌò°÷µ¯ÍÑ¤Ï¾ëÆâ¼Â¡¦·ÐºÑ°ÂÊÝÂç¿Ã¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Î¢¶âµÄ°÷¤ÎÅÐÍÑ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤âÊÝ¼é·ÏµÄ°÷¤ÎÎä¶ø¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤âºÇ¹â¸ÜÌä¤È¤¤¤¦Ì¾ÍÀ¿¦¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸¢Àª¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡Ö°ÂÇÜ¡¦ËãÀ¸ÂÎÀ©¡×¤¬Êø¤ìµî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤ï¤ì¤¿¡£
¢£¤Ê¤¼ÀÐÇË¼óÁê¤Ï²ò»¶ÁíÁªµó¤òµÞ¤°¤Î¤«
¤½¤ó¤ÊÀÐÇËÀ¯¸¢¤À¤¬¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡ÖÌîÅÞ¤È½½Ê¬¤ÊÏÀÀï¤ò¤·¤Æ¤«¤é½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤Ù¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢10·î9Æü²ò»¶¡¢15Æü¸ø¼¨¡¢27ÆüÅê³«É¼¤È¤¤¤¦Ä¶Ã»½ÌÆüÄø¤ò¶¯¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÞ¤ÊÊÑÀá¤ËÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡ÖÏÀÀï¤«¤éÆ¨¤²¤¿¡×¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¡Ë¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤òÊÑ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ë¤ÈÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç²ò»¶ÁíÁªµó¤òµÞ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¿·ÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Àª¤¤¤Ç²ò»¶ÁíÁªµó¤ËÎ×¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢10·î27Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»²±¡´ä¼êÁªµó¶èÊäÁª¤ÇÉÔÀïÇÔ¤È¤Ê¤ëÁ°¤ËÁªµó¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤ÏÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÎÏÀÀï¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¢£Âç¿Ã¤Î¡Ö¤Ä¤ë¤·¾å¤²¡×¤ò¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÈò¤±¤¿¤¤¡Ä
Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ï¼óÁê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´³ÕÎ½¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤¬½¬¤ï¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¿Ã¤Î¼º¸À¤ä¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤ÆÀ¯¸¢¤¬µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÉñÂæ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÅúÊÛ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Âç¿Ã¤ÎÈ¯¸À¤Ò¤È¤Ä¤ÇÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬Å¾Íî¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢Í½»»°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÄ¶Ã»½ÌÆüÄø¤òÉß¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤Ï¼«¿È¤ÎÏÀÀïÎÏ¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Í¿ÅÞ¤ÏÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Î³«ºÅ¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤È½½Ê¬¤ÊÏÀÀï¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÄÌ¾ï¤Î45Ê¬´Ö¤«¤é»þ´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë°Æ¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÏÅúÊÛÇ½ÎÏ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÂç¿Ã¤ä¡¢²áµî¤ËÌäÂêÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Ã¤¬¤Ä¤ë¤·¾å¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³«ºÅ¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤·¤«¤·¡¢ÀÐÇË»á¤ÏÁíºÛÁª¤Ç¡Ö¹ñÌ±¤¬È½ÃÇ¤¹¤ëºàÎÁ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¯ÉÜ¡¢¿·¤·¤¤ÁíÍý¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¡ÊÍ¿ÌîÅÞ¤Î¡ËËÜÅö¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÏÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤À¡×¤È¤âÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Î»þ´Ö¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÊÑÀá¤È¤ÎÈãÈ½¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Î©·ûµÄ°÷¤Î1¿Í¤Ï¡ÖÁíÁªµó¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÀÐÇË¼óÁê1¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢Á´ÂÎ¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë»ñ¼Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¿Ã¤â¤ª¤ê¡¢¼óÁê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´³ÕÎ½¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤¦Ã×Ì¿Åª¤Ê¼åÅÀ
ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂÖÅÙ¤¬É¿ÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖµ¼Ô¤Î1¿Í¤Ï¡ÖÀÐÇË»á¤Î¿Í´ÖÀ¤ÎÌäÂê¤À¡×¤È¤â¸ì¤ë¡£
¡ÖÀÐÇË»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½½Ê¬¤ËÃç´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÄ°÷¤È¤Î°û¤ß²ñ¤¬·ù¤¤¤Ç¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤êÆÉ¤à¤Ù¤ËÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÉô²°¤Ë°ú¤¤³¤â¤ë¤Î¤¬Æü¾ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ì»þ¤Ï¼«¿È¤ÎÇÉÈ¶¡¢¿å·î²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÃç´Ö¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤ÀÐÇË»á¤Ë°¦ÁÛ¤ò¿Ô¤«¤·¤Æ1¿Í¤Þ¤¿1¿Í¤ÈÎ¥Ã¦¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ë³ÊÍî¤Á¤·¤¿¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Î³«ºÅµñÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ×¤Ï¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ï¤±¤À¡£ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÐÇË»áËÜ¿Í¤ÎÃ±ÆÈ¥×¥ì¡¼¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÏÂç¿Ã¤È¸ß¤¤¤ËÏ¢·È¤·¤ÆÅúÊÛ¤ò¾è¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¼«Ì±ÅÞÆâÌîÅÞ¡Ù¤È¤·¤ÆÍ¿ÅÞµÄ°÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¥¤¾¡¼ê¤ËÈãÈ½¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤¬À¯¸¢¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥Á¡¼¥àÀï¤ÎÀï¤¤Êý¤¬¤ï¤«¤é¤ºËÉÀï°ìÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¢£Áá¤¯¤âµ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤¤¤¿¡ÖÇ¼ÆÀ¤È¶¦´¶¡×
¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Í½»»°Ñ°÷²ñ¤òÈò¤±¤ÆÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤ËÎ×¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãç´Ö¤Å¤¯¤ê¤ä¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢Ã±ÆÈ¥×¥ì¡¼¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÀÐÇË¼óÁê¤é¤·¤¤ÁªÂò¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÀ¯¸¢±¿±Ä¼«ÂÎ¤¬Æâ³Õ¤äÀ¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ÇÎ×¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÃ±ÆÈ¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤Î¼åÅÀ¤Ï¡¢À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÃ×Ì¿½ý¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤½¤ÎÃ×Ì¿½ý¤¬ÏªÄè¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢Áá´ü¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤ËÆÍÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î¶¯°ú¤Ê¼êË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÔÈ¿È¯¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï½¢Ç¤¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö»ä¤¬Ä¹¤¤´Ö¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¡ØÇ¼ÆÀ¤È¶¦´¶¡Ù¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¤Î¼çÄ¥¤ò¶Ê¤²¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¼åÅÀ¤ò±£¤¹¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤«¤é¤ÎÇ¼ÆÀ¤â¶¦´¶¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÀÐÇË¼óÁê¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¤ËËÜÅö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤«¡£
Íè¤ëÁíÁªµó¤Ç¡¢¹ñÌ±¤Ï¸·¤·¤¤ÌÜ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
----------
µÜ¸¶ ·òÂÀ¡Ê¤ß¤ä¤Ï¤é¡¦¤±¤ó¤¿¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2015Ç¯¤ËÅìµþÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£µÜºê¡¢Ê¡²¬¤Ç»ö·ïµ¼Ô¤ò¤·¤¿¸å¡¢À¯¼£Éô¤Ç´±Å¡¤ä¹ñ²ñ¡¢À¯ÅÞ¤ä¾ÊÄ£¤Ê¤É¤ò¼èºà¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤äÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»ÞÌî¹¬ÃËÂåÉ½¤ÎÈÖµ¼Ô¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£2023Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ¼ÔVTuber¥Ö¥ó¥ä¿·ÂÀ¡×¤Ç¤Ï¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëYouTuber¤È¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÇÛ¿®¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼èºà²áÄø¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤ÊóÆ»¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È µÜ¸¶ ·òÂÀ¡Ë