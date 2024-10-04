Âë¡¦ºûÀî¡¢Ã«Àî¸¶¤éËõ¾Ã¡¡¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ºÆ¾º³Ê¤Ç·×6Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡Ä4Æü¤Î¸ø¼¨
¥í¥Ã¥Æ¤ÏÂçÃ«¤òËõ¾Ã¡¢ÅâÀî¡¢ÃæÂ¼Ì
¡¡4Æü¤Î¥×¥íÌîµå¸ø¼¨¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¥¾¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Åê¼ê¡¢ÃçÅÄ·Ä²ðÆâÌî¼ê¤Î3Áª¼ê¤ò½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ´ä°æ½Ó²ðÅê¼ê¡¢Ã«Àî¸¶·òÂÀÊá¼ê¡¢ºûÀîµÈ¹¯³°Ìî¼ê¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿ÂçÄÅ¤Ïº£µ¨18»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢6¾¡7ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨3.02¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿´ä°æ¤Ï15»î¹ç¤Ç1¾¡1ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3.46¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÏÂçÃ«µ±Î¶Åê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¡¢ÅâÀîÐÒ¸ÊÅê¼ê¡¢ÃæÂ¼ÌÌïÅê¼ê¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£³ÚÅ·¤ÏÄÅÎ±ºêÂçÀ®Åê¼ê¡¢¸Å¼Õ¼ùÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¡¢ºä°æÍÛæÆÅê¼ê¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÃæÆü¤Ï¸åÆ£½ÙÂÀ³°Ìî¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¡¢±»ô¹Ò¾ç³°Ìî¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë