

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43051.38 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42540.28 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41369.99 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41149.89 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40869.33 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39772.89 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39759.51 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39688.59 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38740.32 均衡表転換線(日足)

38676.44 ボリンジャー:＋1σ(25日)



38635.62 ★日経平均株価4日終値



38566.25 6日移動平均線

38369.12 26週移動平均線

38265.94 75日移動平均線

38007.20 13週移動平均線

37863.87 200日移動平均線

37723.91 新値三本足陰転値

37580.00 25日移動平均線

37538.72 均衡表基準線(日足)

37474.47 均衡表雲上限(週足)

36978.74 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表雲上限(日足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36703.30 均衡表雲下限(日足)

36483.55 ボリンジャー:-1σ(25日)

36325.81 ボリンジャー:-1σ(13週)

35588.35 ボリンジャー:-2σ(26週)

35492.84 均衡表転換線(週足)

35387.11 ボリンジャー:-2σ(25日)

34664.71 均衡表雲下限(週足)

34644.41 ボリンジャー:-2σ(13週)

34290.67 ボリンジャー:-3σ(25日)

34197.97 ボリンジャー:-3σ(26週)

32963.02 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 37.85(前日48.85)

ST.Slow(9日) 46.13(前日58.05)



ST.Fast(13週) 67.20(前日66.95)

ST.Slow(13週) 59.76(前日59.68)



［2024年10月4日］



株探ニュース

