　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43051.38　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42540.28　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41369.99　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41149.89　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40869.33　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39772.89　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39759.51　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39688.59　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38740.32　　均衡表転換線(日足)
38676.44　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

38635.62　　★日経平均株価4日終値

38566.25　　6日移動平均線
38369.12　　26週移動平均線
38265.94　　75日移動平均線
38007.20　　13週移動平均線
37863.87　　200日移動平均線
37723.91 　　新値三本足陰転値
37580.00　　25日移動平均線
37538.72　　均衡表基準線(日足)
37474.47　　均衡表雲上限(週足)
36978.74　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表雲上限(日足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36703.30　　均衡表雲下限(日足)
36483.55　　ボリンジャー:-1σ(25日)
36325.81　　ボリンジャー:-1σ(13週)
35588.35　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35492.84　　均衡表転換線(週足)
35387.11　　ボリンジャー:-2σ(25日)
34664.71　　均衡表雲下限(週足)
34644.41　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34290.67　　ボリンジャー:-3σ(25日)
34197.97　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32963.02　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　37.85(前日48.85)
ST.Slow(9日)　　46.13(前日58.05)

ST.Fast(13週)　 67.20(前日66.95)
ST.Slow(13週)　 59.76(前日59.68)

［2024年10月4日］

株探ニュース